Coincidência? Correspondente da Globo em Londres descobre que mora na antiga casa de Dua Lipa

Uma situação inusitada aconteceu com Murilo Salviano, correspondente da TV Globo em Londres, na Inglaterra. Recentemente o jornalista foi pego de surpresa ao receber uma carta endereçada a cantora Dua Lipa e a verdade sobre a entrega é ainda mais surpreendente.

Conforme publicado pelo Splash, após receber a correspondência endereçada a cantora, Murilo descobriu que ela morou na mesma casa em que ele está morando atualmente, mas isso aconteceu anos atrás.

Segundo a publicação, ele ficou sabendo da história após conversar com vizinhos, que revelaram detalhes sobre a ilustre moradora do local.

Compartilhando o relato com seus seguidores, Murilo publicou uma foto da carta em seu Instagram. No registro, é possível ver que a carta está endereçada a Dua Lipa, London.

Os vizinhos avisaram

Segundo o breve relato feito por Murilo, os vizinhos já tinham contado sobre a antiga moradora do local. “Eles já tinham me contato, mas... nesta semana chegou uma carta endereçada a ela: Dua Lipa”.

Ele então revela que a cantora morou no local, de 60 metros quadrados, anos atrás. Apesar disso, esse não foi o motivo de ter se mudado para lá.

“Eu não tinha a menor ideia quando me mudei pra cá, mas a Dua Lipa já morou nesta mesma casa, anos atrás (quando a vida dela cabia em 60 metros quadrados)”, escreveu o correspondente bem humorado.

Em inglês, ele ainda convidou a cantora a retirar sua correspondência “perdida”: “Querida, Dua Lipa, venha buscar suas cartas! Prometo chá e biscoitos”.

Entre os seguidores de Murilo, o registro viralizou rapidamente: Eu recebi uma para Lewis Hamilton outro dia! Comprou o flat ao lado, mas era um homônimo”, comentou uma seguidora.

“Vaio ter que entrar em contato com ela para entregar!”, comentou outra antes que um terceiro comentasse com outra história da vida anônima da cantora: “Ela trabalhava com um amigo meu num restaurante em Londres, antes da fama”.