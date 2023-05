Dua Lipa não é mais um “coração de gelo”? A cantora apareceu no tapete vermelho ao lado do seu “novo” namorado

Dua Lipa ao lado do novo namorado Reprodução

A estrela Dua Lipa tornou-se viral nas redes sociais devido à sua aparição estelar ao lado do seu “novo” namorado e diretor de cinema Romain Gravas, no Festival de Cinema de Cannes. Esta informação surpreendeu muito os fãs, pois o novo casal não havia dado nenhum sinal de que estivessem se conhecendo.

Quem é Romain Gavras?

Gavras é um reconhecido diretor de cinema francês nascido na capital de Paris em 4 de julho de 1981. Seu pai, Konstantinos Gavras, também é cineasta, enquanto sua mãe, Michéle Ray-Gavras, é jornalista e produtora de cinema. Ele tem dois irmãos: Julie e Alexandre, que também se dedicam a projetos cinematográficos.

Dua Lipa

Romain Gavras é reconhecido, principalmente, como diretor de algumas filmes, mas tem um longo caminho no mundo dos videoclipes, especialmente de artistas mundiais como Jay-Z, Kanye West, M.I.A., Jamie XX, Justice, The Last Shadow Puppets, Simian Mobile Disco e muito mais.

LEIA TAMBÉM: Filha de Paul Walker revela ‘ligação espiritual’ com o pai através de números: “Sempre sei que é ele”

Por que Dua Lipa esteve perto de desistir devido às mensagens que ela recebia nas redes sociais

Atualmente, Dua Lipa é uma das cantoras mais conhecidas mundialmente, o que torna difícil pensar que algum dia passou pela cabeça dela se aposentar.

Em uma entrevista para o site “The Sun”, a artista revelou que foi muito difícil receber comentários negativos nas redes sociais.

"Houve momentos de dúvida, embora tenha sido um pouco injusto porque muitas das pessoas que enviaram essas mensagens ou disseram coisas online, na verdade não tinham estado em um dos meus shows", disse Dua.

Além disso, ele indicou que muitas vezes as redes podem ser usadas de forma inadequada. “As redes sociais funcionam com essa moeda tóxica de quem consegue fazer as pessoas rirem às custas dos outros”, acrescentou.

A cantora enfatizou que, após tudo o que ela viveu, conseguiu ignorar os maus comentários e seguir em frente. “Agora, se alguém disser algo, nem sequer me incomodo”, disse ela.