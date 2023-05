Filha de Paul Walker revela ‘ligação espiritual’ com o pai através de números: “Sempre sei que é ele” Imagem: reprodução Instagram (@meadowwalker)

Meadow Walker, filha do ator Paul Walker, morto em 2013, falou sobre a ligação do pai e revelou que recebe sinais dele.

Paul ficou conhecido por interpretar Brian O’Conner na franquia ‘Velozes e Furiosos’, sendo um dos protagonistas, ao lado de Vin Diesel.

O ator faleceu em 2013 aos 40 anos, após o veículo que estava colidir com uma árvore, nos Estados Unidos. Na época sua filha tinha 15 anos.

Sobre os sinais, Meadow disse em entrevista ao site E! News que seu pai se comunica através de números.

“Para mim, são números, quatro e sete são os números favoritos do meu pai. E eu juro que sempre que estou duvidando de alguma coisa ou sempre que estou discutindo com alguém ou qualquer coisa, começo a ver quatro e sete em todos os lugares. Então eu sempre sei que é ele. Ontem mesmo, eu estava tendo um momento tenso e então fui ver o relógio é o número sete estava lá. E eu fiquei tipo, ‘OK, está tudo bem, vai ficar tudo bem’”, disse a jovem, que está em ‘Velozes e Furiosos 10′.

‘Velozes e Furiosos 10′ estreou nesta quinta-feira (18) nos cinemas e para a alegria dos fãs brasileiros, o filme conta com uma participação mais que especial.

Ludmilla está presente no filme de duas formas: além de dar a largada em uma das corridas que acontece no Rio de Janeiro, a cantora participa da trilha sonora ao lado de Skrillex, King Doufou e Duki com a música “Vai Sentando”.

Lud não perdeu tempo e, durante as filmagens, mostrou a Vin Diesel a canção, que reagiu de forma positiva. “That is fire” (isso está quente), diz o ator.

Simplesmente Vin Diesel reagindo a "Vai Sentando", parceria de Ludmilla com Skrillex, Duki e King DouDou para a trilha sonora de "Velozes e Furiosos 10" ❤️‍🔥pic.twitter.com/cCNAZn1ryR — Tracklist (@tracklist) May 18, 2023

