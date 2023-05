“Muito cabelo em cima e embaixo”, revela Claudia Ohana em entrevista

Quarenta anos depois de um dos ensaios fotográficos mais icônicos da revista ‘Playboy’, Claudia Ohana ainda é questionada sobre seus pelos íntimos, revelada nas fotos publicadas em 1984.

Ao dar entrevista para o podcast Rap 77, apresentado por Bruno Coimbra, o assunto sobre a depilação íntima da atriz voltou à tona.

“Até hoje todo mundo me pergunta sobre isso. Pensei em até fazer um vídeo e publicar no Instagram para acabar de vez com a curiosidade. Vou dizer: ‘Continuo com muito cabelo em cima e muito cabelo embaixo’. Até uma colega de cena me disse que os amigos dela ficam perguntando se ainda sou cabeluda”, respondeu a atriz, que está no ar com a novela ‘Vai na Fé,’ da rede Globo.

A atriz diz, com tom de brincadeira, que não descartaria publicar o ensaio feito para divulgar um filme que participou.

LEIA TAMBÉM: Aos 22 anos, Larissa Manoela tem fortuna estimada em R$30 milhões

“Fiz as fotos em um apartamento em Nova York, na metade de um dia, antes de pegar um voo de volta para o Brasil. Fiz para divulgar o filme ‘Erêndira’. O ensaio foi vendido para cá e não ganhei nada por ele”.

“Podemos nos achar sexy em qualquer idade”, diz Claudia Ohana em ensaio de lingerie

Claudia Ohana publicou em seu Instagram na última segunda-feira (16) fotos do ensaio que fez usando lingerie e recebeu uma série de elogios, principalmente à respeito da sua idade.

Na legenda, a atriz escreveu: “Podemos nos achar sexy, ser sex, em qualquer idade. Sejamos livres para ser o que quisermos ser”. A atriz completou 60 anos em fevereiro.

Entre os comentários, uma pessoa disse: “Essa mulher parou no tempo, só pode. Cada dia mais linda. Você sempre será musa.”

LEIA MAIS:

⋅ “Amei a franjinha: em tratamento contra câncer, Preta Gil prova aplique capilar

⋅ Luana Piovani afirma ter sido coagida por juíza a aceitar acordo com Pedro Scooby

⋅ “Calúnia infundada”: Mãe de CR7 desmente notícia de que fez bruxaria para Georgina Rodríguez