“Calúnia infundada”: Mãe de CR7 desmente notícia de que fez bruxaria para Georgina Rodríguez

A mãe do craque português Cristiano Ronaldo desmentiu e disse que já acionou advogados para processar o jornal português de noticiou que ela teria recorrido a rituais de feitiçaria para afastar seu filho da esposa, Georgina Rodríguez.

Dolores escreveu um textão para dizer que a notícia é “falsa, caluniosa e até macabra”, disse, referindo-se ao periódico que cita como fonte a astróloga ‘Mhoni Vidente’. Ela disse, segundo o jornal, que Dolores usou rituais de feitiçaria com único intuito de afastar Cristiano Ronaldo da esposa.

“...atos horrendos que eu possivelmente teria mandando fazer para tirar a felicidade de um dos meus filhos, essa calúnia é falsa é de má fé é infundada… Irei até às últimas consequências não só para me proteger a mim e aos meus, mas tb irei provar que as fontes, as palavras e as escritas ditas até então, foram meramente maldosas e infundadas de todo”, disse.

BOATOS DE SEPARAÇÃO

Correm boatos na mídia portuguesa de que o jogador e Georgina estariam em processo de separação e de que o principal motivo seria a relação dela com sua sogra, que não seria nada amigável.

Outro motivo da crise conjugal seria o comportamento de Georgina diante de sua crescente visibilidade nas redes, que estaria incomodando o atleta.

A mãe de Cristiano Ronaldo veio a público desmentir a suposta fase de separação do casal.

“É tudo mentira. Todos os casais discutem. Portanto, isso é tudo uma mentira”, declarou Dolores Aveiro, de 68 anos, de acordo com o portal português Flash.