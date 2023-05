Luana Piovani afirma ter sido coagida por juíza a aceitar acordo com Pedro Scooby

A atriz Luana Piovani deu uma declaração revelando ter sido coagida por uma juíza a assinar um acordo de pensão para os filhos. Segundo ela, que mora com as crianças em Portugal, a postura da juíza durante a audiência de conciliação demonstrou um lado extremamente ruim de morar fora do seu país de origem.

Conforme publicado pelo EXTRA, as declarações de Luana foram feitas durante sua participação no programa ‘Júlia’, transmitido na televisão portuguesa.

Na ocasião, ela afirmou ter sofrido violência jurídica por conta da magistrada. “Eu disse a ela que o valor não pagava as contas das crianças, e foi aí que ela olhou para mim, de cima a baixo, e disse: ‘Você sabe quanto é o salário mínimo em Portugal?’, eu respondi que sim, que sei que são 750 euros”.

“Ela então continuou dizendo que existem famílias com quatro pessoas vivendo com esse salário, e eu retruquei dizendo que nem eu e nem ela vivemos com esse salário e que isso não era o motivo de estarmos naquele local”, conta Luana.

“Descobri a porta do inferno dentro do céu”

Segundo Luana, a juíza ainda gritou com suas advogadas e com as advogadas que representavam seu ex-marido, Pedro Scooby.

“Ela começou a gritar e tá tudo gravado. Acho que ela não tomou o remédio de manhã. Ela perturbava todo mundo, deu um esfregão no Pedro e veio me humilhar. Eu sei que acabei assinando o acordo, mas fui coagida, desrespeitada e eu descobri que é algo relativamente comum na justiça portuguesa. Descobri ode é a porta do inferno dentro do céu”.

Segundo Piovani, ela não foi a única mulher a passar por um episódio de violência como este e isso a motivou a buscar ajuda. “Me senti injustiçada e pressionada. Estamos recorrendo. Precisamos falar sobre essa violência”.

Leia também: “Calúnia infundada”: Mãe de CR7 desmente notícia de que fez bruxaria para Georgina Rodríguez