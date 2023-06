Ana Clara abre a intimidade e diz que não usa mais papel higiênico por esse motivo

Ana Clara foi a convidada do ‘Podpah’ da última terça-feira, 30 de junho. Durante o programa, Ana Clara deu mais detalhes de como foi a sua entrada no Big Brother Brasil ao lado do pai na edição de 2018, explicando como funciona algumas dinâmicas lá dentro.

“Qual é a pior coisa de ficar no BBB?” Questionou o apresentador Mítico. Ana responde dizendo que utilizar o banheiro é o mais difícil.

“Pior coisa é fazer cocô. O problema não é nem a câmera, o problema é que a porta não tem tranca. Às vezes você tá usando e alguém abre a porta”, explica.

A apresentadora aproveitou o momento para explicar à Igão, outro apresentador do programa, que o uso de papel higiênico faz mal.

“Você sabe que não pode usar papel, né? Faz mal para o ânus.. Eu usei por um bom tempo… Machuca”, destacou.

Ana Clara comenta que utilizou o produto de higiene por um bom tempo, mas os presentes no estúdio chegaram a conclusão que a melhor saída é tomar banho ou utilizar o famoso ‘chuveirinho’.

Confira o trecho da entrevista a seguir:

Continuando o assunto, o grupo segue dizendo que outro problema do BBB é o convívio com as pessoas.

“Quando aconteceu alguma coisa no jogo e você está com muita raiva você não tem para onde ir. Dá vontade de se trancar no banheiro e ficar lá, mas não pode.”

Igão diz que Mítico era ‘doido’ para entrar na casa, e Ana brinca, fingindo dar uma forcinha. “Quer ir? Deixa eu pegar meu celular para mandar uma mensagem”. “Tenho muito medo, tenho muita coisa para colocar em xegue”, revela Mítico.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

