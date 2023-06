“Longe dos holofotes”: aproximação com ex-namorada teria acabado com noivado de Luan Santana

A reaproximação de Luan Santana de sua ex-namorada Jade Magalhães pode ter sido um dos motivos que levaram ao fim o noivado de mais de dois anos do cantor com Izabela Cunha, segundo notícia do Jornal Extra. O fim do relacionamento foi anunciado na última segunda-feira pela assessoria do artista.

Luan e Jade namoraram por 12 anos antes de romperem, mas fontes ligadas ao cantor garantem que eles se reaproximaram antes mesmo do noivado do sertanejo com Izabela, mas preferiram levar a amizade longe dos holofotes.

O sertanejo nunca deixou de seguir a ex nas redes sociais e na época até disse que gostaria de falar com ela, embora não tivessem mais contato.

Segundo as fontes que anunciaram a reaproximação do casal, Jade prefere esperar a poeira baixar antes de voltar a interagir publicamente com o ex-namorado. Fãs juram que o casal tem tudo para se reconciliar, inclusive uma postagem pela por ela logo depois do fim do noivado de Luan encheu todos de esperança: “A vida sempre te oferece uma nova chance. Isso se chama amanhecer”, disse Jade em sua rede.

REVIVAL

O namoro de Luan Santana e Jade Magalhães foi cheio de altos e baixos, mas durou 12 anos, com direito a pedido de casamento durante um passeio de balão, em 2019.

Uma das músicas do cantor, inclusive, chegou a ser de dedicada à ex-namorada, a ‘Maldito Girassol’, onde ele lamenta o desenho de um girassol feito para cobrir o nome dele na pele de uma mulher (Jade).