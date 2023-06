“Quero dormir cedo”: humorista Whindersson Nunes afirma que cortou sexo de sua rotina

Focado na sua carreira como boxeador, o humorista Whindersson Nunes confessou que tem deixado de lado sua vida sexual nos últimos tempos, embora as pessoas não o levem a sério. “Eu não quero, velho. Eu quero treinar e eu quero dormir cedo!”, disse em entrevista do programa Provoca, da TV Cultura.

Whinderson disse que quando fala que não está interessado em sexo as pessoas não conseguem entender. : “Como que você não quer? Você é famoso, você tem dinheiro, você tem isso e tem aquilo, como que você não quer?”

O humorista disse que as pessoas pensam que ele está mentindo. “Eu sou famoso, tenho dinheiro. Então, se eu não quero transar, eu estou mentindo”, comentou o artista no programa.

LUÍSA SONZA

Durante o programa, ele também falou da possibilidade de reatar o relacionamento com sua ex-esposa, Luísa Sonza. Whindersson disse que atualmente fica sabendo da vida dela pela mídia, assim como todo mudo e a vê como uma pessoa normal.

O humorista garantiu que eles se divertem com as notícias de que reataram o namoro. “Saiu uma notícia de que a gente ia voltar e só estava esperando a hora certa. Mandei mensagem pra ela: ‘Viu aí que estamos namorando? Pois é, fiquei sabendo pelas notícias. Eu tenho um bom relacionamento com a Luísa. A gente é amigo, tranquilo, mas ninguém está falando de voltar, não”, garantiu.

LUTA

Após nocauter o rapper polonês Filipek, Whindersson enfrenta no dia 1 de julho um novo desafio no High Stakes, o torneio de boxe para celebridades, em Dublin, na Irlanda. Ele deve encarar o youtuber King Kenny pela semifinal do torneio. Caso ganhe, ele vai disputar a final do campeonato e pode embolsar um prêmio de US$ 200 mil.