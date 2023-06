“Casamento não acabou”: MC Guimê posta voto de aliança e seguidores apostam em volta com Lexa

O funkeiro MC Guimê postou uma foto em seu Instagram em Paris, usando um conjunto de agasalho laranja, com tênis e boné brancos, mas o que chamou a atenção dos seguidores foi um detalhe mínimo: ele estava usando aliança na mão esquerda.

Isso bastou para as fãs enlouquecerem a apostarem em um possível retorno do casal Guimê e Lexa. “Olha ele com aliança. Tenho certeza que esse casamento não acabou”, disse.

Os fãs também comemoraram a ‘volta por cima’ do cantor, após meses bastante difíceis desde que seu casamento com a cantora Lexa acabou, após ser acusado de importunação sexual dentro do reality Big Brother Brasil, que inclusive gerou sua expulsão.

“O que eles não sabiam sobre você é que você não importa a altura da queda, você sempre se levanta. Você sabe recomeçar como ninguém, você sabe mudar como ninguém, você sabe amar como ninguém”, disse uma seguidora.

“Acharam que ia te destruir mais o todo poderoso dono de tudo Jesus sempre foi contigo você nasceu pra vencer guimezinho Deus ja decretou isso na sua vida”, disse outra.

LEIA TAMBÉM: Ana Maria Braga chora ao receber antigo repórter e dá um beijo na boca dele, emocionada

“Fita Loka”

Desde que foi expulso do programa e indiciado por “importunação sexual”, Guimê enfrentou uma série de acusações e cancelamentos e ficou afastado algum tempo das redes sociais.

No mês passado o cantor retomou sua agenda de show, lançando nova música e fez um desabafo sobre a fase ruim pela qual passou.

LEIA TAMBÉM: Nova mansão de Vini Jr no Rio de Janeiro tem boate subterrânea e Ludmilla como vizinha

“Várias fita loka aconteceram cmg em um curto prazo de tempo. Voltar a fazer shows e tá tendo esses encontros com vcs tá sendo fortificante e eu agradeço de coração”, disse.