“Vaquinha pro casamento?”: Após anúncio de namoro, internautas não perdoam Agenor, da capivara Filó

Embora tenha recebido diversas mensagens de apoio e carinho após mostrar alguns bastidores do encontro com o namorado, com quem mantinha um relacionamento virtual há aproximadamente um ano, Agenor Tupinambá, conhecido nacionalmente pelo caso da capivara Filó, foi alvo de diversos ataques e mensagens irônicas através das redes sociais, em especial no Twitter.

Mas, antes de falarmos em específico sobre esse tema, queremos convidá-lo a conhecer mais detalhes sobre o encontro de Agenor com o jovem conhecido como Lucas Leite. Vamos lá?

Ontem (15), o ex-tutor da capivara Filó compartilhou diversos stories, dentre eles, um no qual ilustra a passagem dos meses até o encontro oficial com o namorado, que já soma mais de 70 mil seguidores em sua conta do Instagram.

Após anúncio de namoro, internautas não perdoam Agenor, da capivara Filó Reprodução - Instagram

Lucas também protagonizou um momento romântico no qual compartilhou um story com a música “Dois Corações”, em que diz que ama Agenor. As histórias seguintes foram de um passeio de barco.

O hate de internautas após anúncio de namoro de Agenor

Como nem tudo é perfeito e apenas composto por elogios, o caso também recebeu diversos comentários de internautas, alguns que resgatam contextos do período em que Agenor tentava ficar com a capivara Filó. Veja a seguir algumas das mensagens compartilhadas nas redes:

Vakinha pro casamento? 🤡 — LÚCIFER (@Belzebu___666) May 15, 2023

* Filó rouba o namorado dele já que ele pegou o aqué da vakinha que era dela ! — Miss Republic 021 (@twtdohenry) May 15, 2023

O meme kkkkkk você é o cão. — deco (@DECOSSAUROOO) May 15, 2023

😂😂😂 — I speak fluent sarcasm !!! (@AliQuintiliano) May 15, 2023

Cho, eles vão registrar a capivara filó como filha legítima? — Lucas ᶜʳᶠ (@lucpedrosa) May 15, 2023

Old — deco (@DECOSSAUROOO) May 15, 2023

😂😂😂😂 — Thiago Silva (@Thiago_iub) May 15, 2023

