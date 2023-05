Virginia Fonseca ganha presente de R$ 40 mil de Zé Felipe: “Melhor marido, pai, homem do mundo” Imagem: reprodução Instagram (@virginia)

Uma mamãe que se deu bem no Dia das Mães foi Virginia Fonseca. Casada com Zé Flipe e mãe de duas meninas, Maria Alice e Maria Flor, a influenciadora recebeu um super ‘mimo’ do marido. O cantor deu para sua esposa um anel de diamantes.

Nos stories do Instagram. Virginia escreveu: “Chego no avião e tem presente”, com uma foto de Zé Felipe segurando o anel.

De acordo com o Splash Uol, a peça da marca Paulo Teixeira Jóias é feita em ouro branco 18 quilates e diamantes e custa R$ 40 mil.

Junto com o presente, Zé Felipe escreveu uma pequena cartinha que dizia: “Obrigado por ser uma mãe tão incrível! Te amamos! Beijos da Mali, Florzinha e do papai Zé”.

A esposa respondeu: “Você é incrível! “Melhor marido, pai, homem do mundo. Amo vocês!”

Mentirosa? Virginia Fonseca é acusada de mentir sobre compra de avião para Zé Felipe

A influenciadora Virginia Fonseca, que nos últimos tempos ganhou destaque devido às polêmicas envolvendo seu nome foi acusada de mentir aos seguidores sobre o presente dado ao seu marido Zé Felipe.

Ao completar 25 anos no dia 21 de abril, o cantor ganhou da blogueira um avião personalizado com adesivos representando a família.

Na época, Zé Felipe escreveu em seu Instagram “Ganhei um avião da minha gata! Agora dá pra levar a família toda. Te amo demais meu amor, esse avião é nosso! Obrigado por tudo que você é, eu te amo e tô com você pra tudo”.

Porém, de acordo com o Terra e informado pelo jornalista Felipeh Campos, o avião não foi comprado e sim alugado. “Na verdade o avião é alugado, o avião fica ali com o casal”, disse.

