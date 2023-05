‘Quem é esse?’: Fãs ficam confusos ao não reconhecer convidado de Patrícia Poeta

A produção do Encontro conseguiu cativar os fãs nesta segunda-feira (15), quando Patrícia Poeta anunciou a participação da banda LS Jack, famosa no começo dos anos 2000. Porém, o clima de nostalgia quase foi quebrado quando o público percebeu que o vocalista era Vinny, dono do hit “Mexe a Cadeira”.

Pelas redes sociais, fãs da banda celebraram a participação musical, deixando de lado as críticas ao quadro de notícias, que abre o Encontro com Patrícia Poeta, na TV Globo: “Meu Deus o Vinny do ‘mexe a cadeira’... Só reconheci depois que passaram o VT com imagens antigas”, escreveu uma fã.

Que delícia começar a semana ao som de LS JACK! ❤️ #Encontro pic.twitter.com/mxpImJmycK — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 15, 2023

Um segundo brincou que levou um susto ao ver o músico na TV e como vocalista do LS Jack: “Acordei em que ano? LS Jack na TV, com o Vinny mexe a cadeira”, celebrou outra pessoa. Já um terceiro lembrou de uma música marcante do grupo: “Uma onda de nostalgia matinal. Era só ligar a rádio para escutar o hit ‘Carla’”.

Que tudo o LS JACK no #Encontro 😍

Como não voltar há 20 anos pelo menos? Que época boaaaaaa! — Mariana Ferigato (@mari_ferigato) May 15, 2023

Porém, nem tudo foi festa para os fãs da banda. Há quem optou em falar sobre a falta do antigo vocalista, que ficou no grupo até 2004, quando foi vítima de uma lipoaspiração mal sucedida e acabou ficando dois meses em coma e, atualmente, faz fisioterapia, hipoterapia e fonoaudiologia.

“É difícil ouvir as músicas do LS Jack e não sentir falta da voz do Marcus Menna... Não tô desmerecendo o Vinny, mas é que a voz do Marcus é marcante demais!”, escreveu o fã, no Twitter. Um outro também destacou a falta de Menna: “Vini é dele que eu estava falando , eu vi que era ele vocalista do Lá Jack sempre foi bonito e a voz linda! Marcus teve aquele acidente com ele, mas ele cantava muito !”.

