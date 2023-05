Mais uma vez, cancelada: MC Pipokinha poderia sair algemada em Curitiba e show é cancelado

MC Pipokinha segue rodeada de polêmicas e perdendo cada vez mais oportunidades de shows. Desta vez, a cantora de 24 anos, teve um show cancelado, em Curitiba, no Paraná. A MC se apresentaria no próximo final de semana em uma balada chamada Shed Bar, que soltou um comunicado dizendo que o evento não aconteceria mais.

Isso ocorre após a Polícia Civil do Paraná ter pedido à Justiça para que não ocorressem shows da cantora no estado. Além disso, na última segunda-feira, 8 de maio, o deputado estadual Tito Barichello (União Brasil) publicou em seu Instagram, solicitando o cancelamento, já que estava “preocupado com as possíveis cenas de sexo explícito”.

“Aqui no Paraná não, MC Pipokinha [...] show pornográfico aqui somente em casas de prostituição, lugar de prostituta é em casa de prostituição. Os nossos jovens são protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela [Pipokinha] que se apresente em outro local”, comentou o deputado.

Apresentação aconteceria na Shed Bar, no dia 20 de maio, e após a Polícia Civil pedir à Justiça o cancelamento, a casa noturna postou um comunicado em seus stories, anunciando o motivo de não ter mais o evento, no último domingo, 14 de maio.

“Tendo em vista os últimos acontecimentos e divergências sobre a composição na apresentação do show, a Shed Curitiba optou pelo cancelamento do show da MC Pipokinha, que seria realizado no sábado dia 20/05. Certos da compreensão de todos, em breve informaremos qual artista estará na Shed nesse dia”, diz a nota.

MC Pipokinha é conhecida por fazer shows com diversas cenas sensuais, que chegam a causar incômodo em muitos, além de suas músicas também terem alto teor sexual. Além disso, a cantora teve mais de um show cancelado após a publicação em que ironizava o salário dos professores no Brasil.

Leia também: