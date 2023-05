‘Quero asfalto liso’: Fala de Jojo Todynho choca a web e o assunto não é obra

Jojo Todynho voltou a falar com os seus fãs sobre sua nova fase da vida. Desta vez, a famosa estava na academia quando resolveu falar sobre asfalto, mas ela não estava comentando sobre as obras realizadas em nenhuma cidade brasileira.

Em um vídeo postado em seu perfil oficial no TikTok, a cantora comentou sobre os benefícios de levar uma vida mais saudável: “Apenas uma observação para vocês…caraca, a pele está ficando igual estrada quando a prefeitura resolve fazer obra, porque eu estava com uns buracos, amor, tipo as vias expressas, meu Deus”, começou ela.

Em seguida, Jojo Todynho revelou que os tais “buracos na estrada” eram suas celulites e disse que prefere ver seu corpo com o mínimo possível: “Os buracos parecendo bolinha de gude. Eu não ligo para celulite não…eu estou ligando sim, quando você coloca uma roupinha e tu vê igual roupa quando a gente passa, esticadinha, dá uma satisfação. Eu não vou ficar igual estrada velha…tô fora!”.

Jojo Todynho se enfurece e manda recado após receber críticas: ‘Vão ter que bater de frente’ (Reprodução/Instagram @jojotodynho)

Ainda fazendo alusão às ruas, avenidas e estradas, a cantora disse que não quer nada de maquiagem, mas sim uma mudança verdadeira: “Eu quero asfalto liso, quando a prefeitura resolve fazer obra ou quando os políticos resolvem botar a cara no bairro e falar que vai dar uma repaginada, que não é repaginada é maquiada. Vamos embora, é…”.

Vale lembrar que não é de hoje que Jojo Todynho conversa com os fãs sobre tudo. No entanto, uma vez, a famosa criticou a falta de privacidade em um vídeo postado nos Stories do Instagram: “Eu não tenho problema quanto a isso. O que me deixa chateada é que as pessoas ficam fazendo foto e vídeo, e fica mandando pra site de fofoca”, começou a famosa.

Em seguida, ela disse que os cliques indiscretos realizados por fãs a deixam irritada, pois é uma invasão de privacidade. Segundo ela, o problema aconteceu durante uma visita a Saquarema, enquanto atendia os fãs: “Aí o que o site de fofoca faz? Manda pra minha assessoria, a Regina Lobato: ‘ah, é verdade que a Jojo está com novo affair?’. Eu estava com a minha família”, disparou a funkeira.

Já sobre o suposto namorado, Jojo Todynho não disse “sim” ou “não” apenas afirmou que é uma pessoa livre: “Eu tenho minha liberdade de ir e vir. E mesmo se eu tivesse, ninguém tem nada a ver com isso. E mesmo também se eu quisesse não tirar foto, isso também é um direito meu”, desabafou.

