Patrícia Poeta deixou a emoção falar mais alto no Encontro desta segunda-feira (15). Ao vivo, a apresentadora da TV Globo falou sobre o primeiro Dia das Mães dos filhos de Rita Lee sem a cantora e ficou tocada com um recado de Roberto de Carvalho, marido da famosa.

Logo na abertura do matinal, Patrícia comentou sobre a entrevista do músico ao Fantástico do último domingo (14), quando ele se declarou para a rainha do rock e falou sobre o amor do casal. Depois de levar ao ar um trecho do depoimento, a apresentadora lembrou que este foi o primeiro Dia das Mães sem a roqueira em casa.

‘Ainda mais difícil’: Foi por isso que Patrícia Poeta quase chorou, ao vivo, na Globo (Reprodução/Globo)

“Que relação linda que eles tinham. A gente comentou aqui no programa, inclusive, especial em homenagem a nossa eterna rainha do rock Rita Lee”, comentou a jornalista, que estava acompanhada de Manoel Soares.

Em seguida, Patrícia Poeta lembrou da data, que foi celebrada no domingo (14), em todo o Brasil: Mais uma vez nossos sentimentos ao Roberto e também aos filhos né, que nessa semana que deve ter sido ainda mais difícil, nessa semana que é Dia das Mães e a gente viu os filhos se despedindo ali, homenageando Rita Lee, então o nosso abraço forte”, disse ela, que estava visivelmente abalada.

O desabafo de Roberto no Fantástico

A morte de Rita Lee segue sendo lembrada nas redes sociais por muitos fãs da rainha do rock e, no último domingo (14), Roberto de Carvalho, marido da famosa, contou ao Fantástico como foi o momento em que descobriram o câncer.

Roberto de Carvalho revela que os médicos deram até quatro meses de sobrevida para Rita Lee (Reprodução/Instagram)

“Os últimos tempos foram muito difíceis…A Rita é considerada um milagre pelos médicos que cuidaram dela. Ela foi fazer os exames e tudo e viu que se tratava de um tumor, mas já em estado avançado, e já com metástase e os médicos previram uma sobrevida de três há quatro meses”, disse ele, que esteve junto à cantora desde os anos 1970.

Ao ouvir o diagnóstico de câncer, em 2021, Rita Lee, encarou com muita força, lembrou ele: “O tempo de sobrevida era esse. Ela encarou o negócio como uma coisa…ela fez quimioterapia várias vezes”.

