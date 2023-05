VÍDEO: Andressa Urach visita o filho Leon e diz que espera estar com ele em definitivo ‘em breve’

A ex-modelo Andressa Urach passou o Dia das Mães curtindo a família. Em seu canal no Youtube, ela contou aos fãs que visitou o filho caçula Leon, que mora com o pai, no sábado (13), e depois seguiu durante o fim de semana na companhia do mais velho, Arthur (assista abaixo).

“Acabei de chegar lá do Leon, passei a tarde com ele, enquanto o Arthur trabalhava na barbearia”, relatou ela. No domingo (14), enquanto almoçava com a mãe em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ela voltou a falar sobre o pequeno. “Estamos em família, só faltou o Leonzinho, mas se Deus quiser em breve ele estará com a gente”, disse a ex-miss Bumbum.

O caçula mora com o pai desde o divórcio conturbado de Andressa com Thiago Lopes, em fevereiro desde ano. Apesar dos atritos, a ex-modelo contou que eles dois se entenderam e convivem em harmonia para o bem de Leon.

No domingo, a ex-miss Bumbum disse que seguia recebendo o carinho do filho mais velho. “Um feliz Dia das Mães para todas as seguidoras que me acompanham e para mim não tem melhor presente no mundo do que estar assim, agarradinha com meu neném, que cresceu”.

Depois, ela seguiu mostrando a comemoração do Dia das Mães em família. “Almoçamos, estava muito bom, e eu sentei em um banquinho no sol e quase cochilei. Então agora estamos indo para casa e vou tirar uma soneca”, relatou.

Mãe emocionada

Na sexta-feira (12), Andressa Urach chorou ao mostrar o salão de beleza que montou para o filho mais velho. Ela contou que os dois vão trabalhar no local e destacou que, após viver momentos turbulentos em sua vida pessoal, está “muito feliz” com as novas conquistas ao lado do garoto.

“Eu estou muito feliz de estar na barbearia que eu montei para ele, estou emocionada, chorei, pois eu fiz pra ele com muito amor, com muito carinho. Cada coisinha que eu fiz aqui dentro foi pensando nele. Montei a barbearia para o meu filho e ver ele trabalhando aqui depois de tanto tempo é a resposta de muitas orações”, revelou, emocionada.

Andressa Urach se emociona ao mostrar salão de beleza que montou para o filho, Arthur (Reprodução/YouTube)

De volta aos cultos em igreja

Andressa também contou aos seus seguidores que voltou a frequentar cultos em uma igreja evangélica, em Porto Alegre. A ex-miss Bumbum ainda trava uma briga judicial com a Universal, sua antiga igreja, onde afirma que foi “abduzida” e sofreu “lavagem cerebral” para fazer doações que chegaram a R$ 2 milhões.

Emocionada, ela revelou que foi ao local acompanhada pela mãe e pelo padrasto. “Acabei de chegar, renovada, foi uma reunião abençoada. Como é bom, né, ouvir a palavra de Deus. Estou nas nuvens, leve, depois de uma oração maravilhosa”, disse a ex-modelo.

“Estou até sem palavras para compartilhar tamanha paz depois de participar dessa reunião do pastor Gil, que veio de Uruguaiana [RS] para fazer essa reunião aqui”, continuou.

“O nome da igreja é ‘Ponto de Fé e Amor’, que está começando agora. A primeira [unidade] foi em Uruguaiana e agora estão vindo para Porto Alegre. Nossa, mas foi muito bom. Falaram muito sobre a gente não perder a esperança, pois, enquanto a gente tem vida, tem que ter esperança. Nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria, mas Deus é especialista em mudar tudo”, destacou.

Ao final do vídeo, Andressa chorou ao dizer como o culto tocou em seu coração. “Foi exatamente essa palavra sobre esperança que mexeu muito comigo. A gente nunca pode perder a esperança. A gente nunca pode deixar os pensamentos ruins invadirem a nossa mente. É uma luta constante, diária”, disse.

Andressa Urach se emociona ao contar que voltou a frequentar culto em igreja, em Porto Alegre (Reprodução/YouTube)

