Este foi o detalhe de Ludmilla em ‘Velozes e Furiosos 10′ que não agradou aos fãs

Ludmilla divulgou um trecho da sua participação na ‘Franquia Velozes e Furiosos 10′. O que para ela e para os fãs pode é uma conquista, para alguns amantes do cinema e da franquia a cena deixou a desejar.

No filme, que estreia no Brasil na próxima quinta-feira (18), a cantora aparece dando a largada em uma corrida. A cena é curta, porém, foi feita com chroma key, o famoso fundo verde, o que não agradou algumas pessoas.

Veja a cena a seguir:

Entre os comentários, um usuário disse: “Essa cena ficou muito fake”. Outra pessoa comentou: “É muito fake mesmo, economizaram nos efeitos especiais. Misericórdia!”. Já outro comentou sobre sua ‘rival’: “Seria melhor se fosse a Anitta”.

Além da participação como atriz, Lud também está na trilha sonora do filme ao lado de Skrillex com a música ‘Vai Sentando’, que será lançada em 19 de maio.

“Te amo, minha diva”: Este é o preço que Ludmilla pagou para ver Beyoncé de perto

Conhecida no início da carreira como MC Beyoncé, Ludmilla revela estar ansiosa para conhecer a cantora original. “Tô tão ansiosa por esse momento, Meu Deus”, escreveu ela em um story do Instagram na última quarta-feira (10).

No vídeo, Lud explica que estará em mais de um show e que um dos ingressos que ela garantiu é ‘Honey’, que dá direito a ela assistir ao show no palco, bem próximo de Beyoncé.

“Gente, o surto, eu estou vendo os vídeos do Show da Beyoncé. E os meus ingressos são Honey! No início fiquei na dúvida porque eu não queria ver o show só as costas dela, então eu não sei. Um dos primeiros eu vou no Honey, mas nos próximos eu quero ver de frente”, explicou.

De acordo com o site Revista Marie Claire, o ingresso ‘Pure/Honey On Stage’ custa £2.400, quase R$ 15 mil na cotação atual.

