“Feliz Dia das Mães”: Murilo Huff compartilha cenas de Marília Mendonça e o filho Léo e emociona fãs

Em um dia já emotivo por natureza, o cantor Murilo Huff comoveu ainda mais os fãs ao compartilhar em suas redes um vídeo com imagens inéditas da cantora Marília Mendonça com o filho Leo.

Além de Marília e Leo, as imagens mostram ainda a mãe da cantora, Dona Ruth. “Feliz Dia das Mães a todas as mamães guerreiras desse mundo! Hoje é dia de apertar e beijar bastante nossas ‘veinha”, escreveu ele.

As imagens também mexeram com os fãs da cantora. “aí não, huff!!! Me fazendo chorar 9:12 da manhã!!!!”, disse uma seguidora. “Que saudade! Quanta falta você Faz nos meus dias Marilia. Feliz dia das mães para a sua Mãe”, disse outra. “Um vídeo que deixa o coração quentinho mais ao mesmo tempo apertado como é lindo ver seu amor pela Dona Ruth e Pela eterna Marília”, postou uma terceira fã.

LEIA TAMBÉM: Chocolate com Pimenta: Verdade sobre a tinta verde é revelada; relembre a cena

HOMENAGEM

O filho de Marília Mendonça, Léo, de 3 anos, homenageou a avó, Dona Ruth, no Dia das Mães, em uma gravação feito pela escolinha que freqüenta.

No vídeo gravado, ele aparece com um coração colado no peito escrito Ruth e cantando, deixando a avó com lágrimas nos olhos.

No Instagram, Dona Ruth postou: “O céu recebeu a primeira apresentação do Leozinho pras mães” e compartilhou o vídeo do neto nas redes sociais.

EMOCIONANTE 😭 Ontem foi a primeira apresentação de dia das mães do Léo, filho da Marília Mendonça 💔 Ele fez a apresentação para sua vó Ruth, que não conseguiu segurar as lágrimas. pic.twitter.com/3o4494sruu — Harizza Dharma 🔥 (@Harizza) May 11, 2023

Nas imagens, é possível ver o momento em que o menino corre para os braços da avó e lhe dá um beijo, após a apresentação.