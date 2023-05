Cláudia Raia diz que ser mãe aos 56 anos é um milagre: “Não desisti em momento algum”

O Dia das Mães foi mais que especial para Cláudia Raia, de 56 anos. Ela curtiu a data ao lado de Luca, de apenas três meses. A mulher é casada com Jarbas Homem de Mello desde 2018.

Ao Fantástico, a atriz comentou como foi engravidar durante a menopausa e explicou que teve problemas nos dias finais da gestação.

“Depois dos seis meses, foi um pouco conturbado porque eu tive um pouco de pânico, não dormia, tinha insônias profundas. Tinha taquicardia que era uma pata de elefante que eu sentia no peito. Tive que tomar remédio pra dormir”, disse Cláudia.

Na entrevista que foi ao ar no domingo (14) de Dia das Mães, Cláudia Raia também deu mais detalhes sobre o final da gestação, que para ela foi o momento mais difícil.

“Inconscientemente foi chegando a hora e fui ‘panicando’. Não do parto e nem de nada, mas da própria situação. Acho que veio tardiamente esse medo”.

Luca nasceu prematuro

Nascido em 12 de fevereiro de 2023, o bebê veio ao mundo aos oito meses, portanto prematuro.

“Eu não desisti em momento algum. Ele perdeu mais peso que normalmente se perde. Então, a gente teve que entrar com a translactação, que é uma sonda muito fina que é colocada num copinho onde tem o leite materno. Essa sonda eu coloco junto com o bico do seio... Agora, ele está mamando normalmente”.

A atriz, que é mãe de outros dois jovens, disse que gerar uma nova criança após 20 anos é um recomeço e que esse é o seu “melhor personagem”.

Mais que um recomeço de vida, é uma grande injeção de querer estar viva, de querer estar saudável, de querer criar o teu filho. Ser mãe, sem dúvida nenhuma, é o melhor personagem. Eu acho que é o que eu melhor desempenho, sabe?”.

“Meu Milagrinho”

Raia finaliza dizendo que Luca mudou o modo como ela vê e vive a vida: “Me ensinar a ter paciência, a ter calma, a ter serenidade. Você olha para ele, ele é a paz em pessoa, sabe? Ele é meu milagrinho”.

