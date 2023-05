Não foi apenas Anitta e Gisele: Brasil esteve presente no Met Gala 2023 desta forma e você nem notou

Não é segredo para ninguém que a cantora Anitta e a top model Gisele Bündchen brilharam em mais uma edição do Met Gala 2023, evento que além de angariar fundos, se destaca principalmente pelos looks investidos pelos famosos. Mas, o que muitos talvez não perceberam é que o Brasil esteve presente de outra forma na celebração anual.

Além das duas figuras de destaque, o Brasil marcou presença através da top model russa Irina Shayk que apostou em joias da designer brasileira Ana Khouri, que a acompanhou durante o último Met Gala.

Para o evento que é formalmente conhecido como Costume Institute Gala ou Costume Institute Benefit, Shayk usou um colar composto por três correntes com 40 quilates de diamantes brancos, além de 5 pedras de diamantes penduradas.

Como citado anteriormente a designer brasileira esteve presente no evento acompanhando a top model russa e além de um vestido da Chanel, deu match com a proposta do Met Gala 2023 — que homenageou Karl Lagerfeld e suas joias — usando um colar com 3 fileiras cravejadas de diamantes brancos, além de um pingente rosa.

Veja a seguir as publicações de Irina no Instagram que mostram seu look e referências para o Met Gala 2023 (Caso não consiga visualizá-los, não se preocupe e basta que acesse os links: LINK 1 e LINK 2):

