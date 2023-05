Dua Lipa usa joia lendária no tapete vermelho do Met Gala; valor da peça impressiona

Look de Dua Lipa chama atenção no tapete vermelho do Met Gala (Reprodução / Twitter @cewtiz)

A presença de Dua Lipa no tapete vermelho do Met Gala deu o que falar. Além de ter escolhido um look clássico da Chanel, criado por Karl Lagerfeld e originalmente utilizado por Claudia Schiffer em 1992, a cantora, uma das co-apresentadoras do evento, elegeu uma peça lendária da Tiffany & Co. para completar o look.

Segundo a Revista CARAS, o colar escolhido pela cantora britânica, a primeira pessoa a utilizar a joia, possui um enorme diamante de aproximadamente 100 quilates. A peça, avaliada em US$10 milhões também fez sua estreia no tapete vermelho.

Em entrevista, a estrela conta: “É um colar muito especial da Tiffany. Nunca foi visto antes, então estou animada de mostrá-lo aqui hoje. Eles tiraram do cofre para mim”.

Uma das celebridades mais aguardadas pelos presentes ao redor da entrada do evento, Dua Lipa ainda esbanjou carisma e elegância ao fazer sua passagem pelo local.

Lucida Star

O colar utilizado por Dua Lipa recebeu o nome de Lucida Star. A peça é uma homenagem ao lendário diamante amarelo da grife de joias. O diamante original é avaliado em US$30 milhões e foi utilizado apenas 3 vezes ao longo de sua história, sendo por Audrey Hapburn, Lady Gaga e Beyoncé.

Além de chamar atenção no corpo de Dua Lipa, a grife Tiffany & Co. também chamou atenção na cidade de Nova York ao realizar a reabertura de sua flagship localizada na Quinta Avenida.

O prédio, que tem 10 andares, recebe joias icônicas da marca e mais de 40 obras de arte de artistas renomados. A arquitetura do novo espaço foi assinada por Peter Marino que reinventou o interior do espaço.

Entre as estrelas que participaram da celebração de inauguração estão as brasileiras Bruna Marquezine e Camila Queiroz, que desfilaram deslumbrantes pelo tapete vermelho do evento.

