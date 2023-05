A verdadeira estrela do Met Gala: barata rouba a cena ao andar pelo tapete vermelho

O Met Gala, realizado no Museu Metropolitano de Arte, em Nova York, é anualmente um evento reconhecido pela extravagância dos looks no tapete vermelho.

Ao longo da celebração, tipicamente realizada na primeira segunda-feira do mês de maio, diversas celebridades desfilaram no tapete vermelho, que foi marcado por anúncios e momentos inusitados.

No entanto, ao invés do look das estrelas, uma convidada inusitada chamou atenção do público, dos internautas e dos fotógrafos que estavam presentes no local para acompanhar a chegada das celebridades.

Em meio a vestidos extravagantes, looks inusitados e ternos bem cortados, uma barata roubou a atenção e foi a verdadeira estrela da noite durante sua rápida passagem pelo tapete vermelho. O momento, que foi devidamente registrado e compartilhado nas redes sociais, foi considerado por alguns o ponto alto da noite.

Aparição digna de estrela

Diversos vídeos sobre a aparição da barata foram publicados nas redes sociais. Em um dos registros é possível ouvir que algumas pessoas gritam assustadas com a presença do inseto, enquanto outras ovacionam a presença inusitada e pedem ao fotógrafo Kevin Mazur registrar sua passagem.

“Kevin! Ela está vindo! Ela está chegando, fotos! Tire fotos!”, é possível ouvir o cinegrafista amador gritando para o fotógrafo que, surpreso, saca sua câmera e registra alguns flashes da barata caminhando apressadamente pelo local.

barata desfilando com sete saias de filó de alta-costura no #MetGala 2023



pic.twitter.com/l3PNaevvUe — theux 🦦 (@theuscoxta) May 2, 2023

Em pouco tempo, a internet foi à loucura com a presença inusitada no evento. “Uma Diva Barata desfilando no red carpet do Met Gala enquanto é fotografada”, comentou um internauta.

“A barata no red carpet serviu muito mais que umas e outras nesse Met Gala viu...”, comentou outra, ao que uma terceira complementou: “Uma querida barata marcando presença no carpet do Met Gala. Isso é para quem duvidava que ela tinha 7 saias de filó. Conseguiu debutar no Met antes que muita gente aí”.

Alguns internautas até mesmo decidiram criar um look grifado para a presença ilustre da noite:

Infelizmente, por meio de uma publicação feita pelo perfil da Variety no Twitter, foi confirmado que a baratinha estrelada foi pisoteada logo após sua passagem pelo tapete vermelho do evento.

It is with deep sadness that we must report the #MetGala cockroach was stepped on. #RIP pic.twitter.com/cqtmfFNaKV — Variety (@Variety) May 2, 2023

Leia também: ‘Não deu certo’: Crise de Patrícia Poeta na Globo afeta o projeto ‘super manhã’