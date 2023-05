‘Não deu certo’: Crise de Patrícia Poeta na Globo afeta o projeto ‘super manhã’

Patrícia Poeta e Manoel Soares não seriam os únicos problemas dentro da programação da TV Globo. Segundo o jornalista Alessandro Lo-Bianco, do A Tarde é Sua, da RedeTV!, toda programação matinal, chamada de “super manhã”, não estaria dando resultado.

Em um vídeo que circula no TikTok, o colunista do programa de Sonia Abrão conta que, com isso, a emissora estaria buscando uma nova alternativa: “A TV Globo teria desistido do projeto ‘super manhã’, que tinha a intenção de integrar a programação da emissora, entre o Encontro, o Mais Você e também o É de Casa, que é exibido aos finais de semana”, começou ele.

Patrícia Poeta deve seguir em Manoel Soares no comando do Encontro (Reprodução/Globo)

Lo-Bianco também conta que, de acordo com uma fonte do Marketing e do comercial da Globo, já dá como certo o fim do projeto, que movimentou apresentadores e também os bastidores: “O projeto não teria dado certo e, agora, a intenção da Globo seria, até ter a certeza de como solidificar novamente essa programação, reformular, a ordem seria tirar de cena o nome ‘super manhã’, sem que o público perceba”.

Alessandro lembrou que antes de Patrícia Poeta assumir o Encontro, a direção da Globo já tinha feito algumas mudanças, mas não foram muito significativas na audiência: “No passado, a Globo tentou transformar o Mais Você, de Ana Maria Braga, em um quadro no Encontro. Ali, já era uma tentativa, mas a Ana conseguiu o programa de volta”.

Reprodução Ana Maria Braga e Renata Capucci se emocionam no Mais Você (Gshow)

Sobre a troca de apresentadores e também de horários entre os programas da manhã, o colunista da RedeTV! afirmou que a “super manhã” entrou no ar um pouco diferente daquilo que a direção gostaria: “A troca de horário entre o Mais Você e o Encontro, por exemplo, e a troca de apresentadores no É de Casa, não teria dado o resultado esperado pela Globo. Até então, a emissora não sabe como vai desenhar este projeto”.

