Chocolate com Pimenta: Miguel faz revelação que vai deixar Jezebel furiosa

A reprise de Chocolate com Pimenta, nas tardes da TV Globo, segue contando a história de Ana Francisca (Mariana Ximenes), que ganha um grande amigo com a chegada de Miguel (Caco Ciocler). Na trama de Walcyr Carrasco, o cigano vai abrir o jogo e decide contar de uma vez por todas a respeito de sua origem.

Apaixonado pela viúva de Ludovico (Ary Fontoura), o personagem, que chegou dentro de um balão de forma misteriosa, vai assumir para a protagonista que ele é filho do dono da fábrica de chocolates de Ventura. Tudo acontece quando ele decide beneficiá-la em um julgamento contra ela movido por Jezebel (Elizabeth Savala).

"Chocolate com Pimenta": Ana Francisca (Mariana Ximenes) encontra Miguel (Caco Ciocler) desacordado (Reprodução/Globo)

Na cena, o rapaz tenta evitar que a amada perca tudo o que herdou do falecido marido e, então, dispara: “Eu sou o filho natural de Ludovico”, assustando todos os demais personagens. Em seguida, Bernadete/Bernardo (Kayky Brito) chama o cigano de traste: “Ele é meu parente?”.

“O falecido Ludovico nunca o reconheceu como filho?”, questiona Guilherme (Rodrigo Faro), que está defendendo Ana Francisca na reprise de Chocolate com Pimenta. Depois, Miguel diz que a mãe se casou com outro homem e que ficou com o nome dele, mas que Ludovico era o seu verdadeiro pai e sempre enviou dinheiro para a sua educação e deu uma casa para a sua mãe: “Anos depois, ele quis me reconhecer, mas eu já estava registrado com outro nome!”, explica.

Ana (Mariana Ximenes), Miguel (Caco Ciocler), Timóteo (Marcelo Novaes), Márcia (Drica Moraes) fazem bombos em Chocolate com Pimenta (Gianne Carvalho/Globo)

Com este depoimento, Miguel precisa comprovar os pagamentos bancários feitos pelo dono da fábrica de chocolates de Ventura: “A finalidade disso foi comprovar os comprovantes bancários de envio de dinheiro e a autenticidade da escritura da casa da mãe da testemunha”, complementa o amigo de Danilo (Murilo Benício).

