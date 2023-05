‘Sem noção’: Patrícia Poeta revolta a web ao entrevistar mulher trans; entenda

O cancelamento virtual envolvendo Patrícia Poeta não chega ao fim. Desta vez, a apresentadora do Encontro foi criticada ao entrevistar uma mulher trans, que foi agredida por um grupo formado por homens no Rio Grande do Sul.

Enquanto a famosa conversava com a anônima, que se chama Nicoly, as redes sociais apontavam que a contratada da TV Globo fazia perguntas sem sentido. Em uma publicação, ela chegou a ser chamada de “sem noção”.

“Patrícia Poeta: ‘O que você sente vendo essas imagens? Você deve ter visto várias vezes né?’. Nicoly, trans, agredida covardemente: ‘Não, não vejo, traumatizada, começo a chorar’. Mulher totalmente sem noção. A pessoa é espancada por transfóbicos e vai ficar assistindo? Surreal…”, escreveu a pessoa no Twitter.

#ENCONTRO Me deixa extremamente envergonhada enquanto mulher preta e também trans , ver que dois dos agressores de Nicolly são tbm pretos! Vivem as mesmas discriminações raciais como pessoas lgbts sofrem! Nojo de homofóbico transfóbicas e toda essa gente pic.twitter.com/wMdnOyw6Ah — cristiane (@chrispicegirl) May 2, 2023

Um outro telespectador do programa também criticou a apresentadora durante a entrevista. Segundo ele, Patrícia Poeta faz perguntas sem fundamento: “Patrícia, você faz cada pergunta! ‘É verdade que seu marido ficou muito abalado quanto te viu machucada?’...Não é possível!”.

Já uma terceira afirmou que o caso de Nicoly era “pesadíssimo” para o horário do Encontro com Patrícia Poeta, e que é um programa de entretenimento e não de casos policiais.

Além das críticas, há quem optou em mandar forças para a entrevistada: “Nicoly , mulher trans foi agredida por quatro indivíduos do gênero masculino a golpes com martelo. Força!”.

Absurdo Nicolly sofrendo homofobia ! Que mundo é esse ? Não podemos deixar impune jamais! É sobre isso @patriciapoetap 🎙💖#encontro — Rosana Menezes 🦊🦚💥 🐳👊🏾 🦅☯️ (@RosanapMenezes) May 2, 2023

Um outro pediu pelo fim do preconceito e da transfobia: “Chega de preconceito, chega de transfobia, chega de todo e qualquer tipo de preconceito. O Brasil precisa evoluir e parar de ser retrógrado e machista. Basta!”.

Vale lembrar que, no Encontro desta terça-feira (02), Patrícia Poeta estava sozinha no palco, já que Manoel Soares, que também faz parte do Papo de Segunda, no GNT, estava de folga.

