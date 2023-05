‘Não tinha nada para fazer’: Entenda o motivo que levou Jojo Todynho para A Fazenda

Depois de quase três anos de sua participação no reality show A Fazenda, Jojo Todynho resolveu contar aos fãs o verdadeiro motivo para aceitar o convite da produção e sair do programa como vencedora.

Convidada para uma edição no meio da pandemia da covid-19, a cantora decidiu encarar o desafio de viver três meses em uma casa com outras celebridades: “Eu estava meio bugada…tinha acontecido várias paradas comigo também e eu estava meio estressada. Daí, eu falei, ‘Regina, eu vou’. Estou com tempo, não tenho nada para fazer”, contou ela.

Em A Fazenda, Jojo Todynho virou meme e campeã (Reprodução/Record TV)

Na entrevista, Jojo disse que já tinha sido convidada outras vezes: “Eu nunca aceitei. Eles me chamam desde que eu estreei como Jojo Todynho. Eu aceitei porque eu estava presa em casa, estava bugando a mente, que eu tinha perdido a minha mãe de criação, pelo covid”.

LEIA TAMBÉM: ‘Uns dias para pensar’: Este foi o motivo para Amanda ficar longe dos holofotes

Outro ponto que fez Jojo Todynho aceitar o convite para participar do reality show da Record TV foi a falta de rotina no momento mais grave da pandemia: “Eu estava acostumada com uma rotina. Acordava às sete horas da manhã, aí, do nada, você se vê presa dentro de casa acordando às cinco da tarde”.

Jojo Todynho venceu a 12ª temporada de A Fazenda (Reprodução/Record TV)

Jojo também se classificou como uma pessoa chata e achava que seria cancelada ao sair do programa: “Eu sou chata, eu sou insuportável, mas eu sou insuportável com a minha sinceridade, porque as pessoas gostam de viver na mentira. Na minha mente, eu estava cancelada aqui fora. Agora, todo mundo quer cancelar. O povo deve estar me odiando. Cada vez que eu voltava da roça eu pensava que deviam estar me dando corda para eu me enforcar cada vez mais”.

Porém, a funkeira saiu do reality A Fazenda 12 com o prêmio final e depois disso ainda assinou um contrato com o Multishow, onde apresenta o talk show Jojo Onze e Meia e também com TV Globo, onde fez a Dança dos Famosos e outros projetos do canal carioca.

LEIA TAMBÉM: ‘Era incômodo’: Na Globo, Paola Carosella revela os bastidores do MasterChef Brasil