‘Era incômodo’: Na Globo, Paola Carosella revela os bastidores do MasterChef Brasil

Atualmente na TV Globo, Paola Carosella sempre foi uma das marcas registradas do MasterChef Brasil, que segue sendo exibido pela Band. Mas, fora dos estúdios do programa, a famosa revelou que nem tudo foram flores.

Em uma entrevista ao podcast Canal Short, Paola contou que tinha um certo preconceito com chefs que apareciam na TV, mas aceitou o desafio de ser jurada do reality show gastronômico, que se passa em vários países: “Eu entrei no MasterChef e não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo. Entrei porque adoro desafios, mas eu entrei com muito medo”, disse ela.

A cantora Daniela Mercury e a chef Paola Carosella avaliam o trabalho de Valter Herzmann Carlos Reinis

Na entrevista, ela conta que sempre foi muito Chef nerd, por sempre estar no restaurante e ficar na cozinha o tempo todo: “Um chef de cozinha na TV, um cozinheiro na TV, era mal visto pelos meus colegas e por aqueles que ficam monitorando o que os chefs de cozinha fazem, porque você não tá mais na cozinha do seu restaurante, você está em outro lugar, na TV”.

Paola Carosella também disse que sofreu durante as primeiras temporadas do MasterChef Brasil e se classificou como mecânica: “O primeiro ano para mim foi um incômodo. Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo um papel que era mais dirigido pelo diretor do programa e eu estava muito insegura das críticas. Eu apanhei para caramba”.

Ana Maria Braga e Paola Carosella cozinham juntas no "Mais Você" (Reprodução/Globo)

Questionada se ela conseguia ser natural, a chef famosa destacou que sim, mas que era algo mais dela não entregar sua personalidade na frente das câmeras: “Dava para eu ser eu mesma, mas no primeiro ano eu não sabia ser. Demorou um tempo para isso acontecer. A gente apanha e que massa. Não existe viver sem apanhar, então, é isso que você aprende, que te fortalece, que te coloca em situações desconfortáveis”.

Por fim, Paola Carosella dividiu o tempo que ficou no Masterchef Brasil em três fases: “Cada ano, dos seis, sete anos que eu fiquei, representou um desafio diferente. Então, primeiro era como sobreviver a apanhar tanto, o segundo era continuar resistindo, o terceiro era ser feliz”.

