‘Uns dias para pensar’: Este foi o motivo para Amanda ficar longe dos holofotes

Amanda Meirelles, campeã do BBB 23, vai ficar uns dias longe dos holofotes (Reprodução/Globo)

Amanda Meirelles, a campeã do BBB 23, não deve trabalhar muito depois de deixar o reality show da TV Globo. A nova milionária contou aos fãs que pretende dar uma pequena pausa nos compromissos para descansar.

“Estou de volta à minha casa, vou tirar uns dias para pensar um pouco, sabe? Em tudo que tá acontecendo. Vocês não têm ideia, passa um filme na minha cabeça, um filme assim”, contou Amanda, que está no Paraná, ao postar um vídeo nos stories do Instagram.

Em seu desabafo, a campeã do Big Brother Brasil destacou que ainda está relembrando de tudo que aconteceu durante os três meses de confinamento. Segundo ela, o momento é de nostalgia e felicidade.

“Eu lembro quando vieram me buscar, lembro das coisas que eu deixei. Exatamente onde estavam os objetos e é muita gratidão por tudo que eu tô passando. De verdade, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo”, afirmou a sister.

Mesmo querendo aproveitar um momento off das redes sociais, Amanda disse aos seus seguidores que irá retornar com uma caixa de perguntas para falar sobre a experiência no BBB 23 e também sobre suas expectativas para o futuro.

Estratégia de jogo é revelada

Amanda, campeã do BBB 23, é a nova milionária do país. Mas, antes de colocar a mão nos R$ 2,8 milhões, a médica precisou passar por muitas provas, perrengues e, é claro, dormir um pouco, afinal, ninguém é de ferro. Mas, para ela, há uma estratégia que ajudou muito até chegar na final.

“Eu tentei fugir dos Paredões e combinar votos com as pessoas. Durante o jogo, eu também bati muito na tecla de não ir para berlinda com pessoas de um mesmo pódio”, disse a campeã, que já reencontrou a família e os amigos.

A médica ainda confirmou que dentro da casa o seu lema era sempre fugir: “Eu tive a estratégia de não ir com determinadas pessoas num mesmo Paredão, tive estratégias de votar, sim, em grupo para escapar. O lema é sempre fugir, mas eu nem sempre consigo. Escapei em bastantes provas Bate e Volta, mas acabei caindo ali”.

