Boato nas redes diz que BBB 24 será apresentado por mulher: Patrícia Poeta e Fátima Bernardes seriam cotadas

Correu nesta segunda-feira pelas redes sociais rumores de que a diretoria da TV Globo estaria cogitando fazer grandes alterações na próxima edição do Big Brother Brasil 24, e a primeira delas seria levar uma mulher para apresentar o programa, até então sempre comandado por apresentadores homens.

Entre as cotadas, estariam Patrícia Poeta, atualmente no ‘Encontro’, Fátima Bernardes (The Voice), Maria Beltrão (É de Casa) e a pratinha do programa, a ex-BBB Ana Clara. Por enquanto, a notícia não tem nenhum tipo de confirmação por parte da empresa.

Verdade ou apenas boato, fãs e seguidores começaram a fazer suas apostas sobre o futuro do programa. “Para minha humilde opinião, só Ana Clara tem a cara do BBB! Desculpa mas Maria Beltrão, Patrícia Poeta e Fátima não combinam com a cara do programa! De qualquer forma, Tadeu poderia continuar em 24 e 25!”, disse uma seguidora.

“Eu não consigo crer que Patrícia poeta está sendo cogitada kakakakakakak”, disse um desafeto da apresentadora, que atualmente vem sendo foco de comentários de milhares de seguidores por conta de uma suposta desavença com seu companheiro de programa, o apresentador Manoel Soares. “Vai Globo, coloca a Patrícia Poeta pra enterrar o programa de vez. Ela não tem UM PINGO DE CARISMA, muito menos malemolência pra BBB”, disse outra internauta.

“Deus me livre Patrícia Poeta! É muito chata! Amo Fatima Bernardes! Gosto Da Maria Beltrão! Mas quem tem a cara do BBB é Ana Clara!”, disse outra fã do BBB.

Até a Globo tira sarro

O apresentador Marcelo Adnet apareceu ontem na Globo em um quadro onde tira sarro da suposta briga de Patrícia Poeta e Manoel Soares.

Vestido de Galvão Bueno, o comediante pede que Magno Navarro, travestido de ‘Ronaldo’, escolha entre um dos dois apresentadores em uma parodio do quadro Rei da Mesa, onde um famoso deve escolher entre dois nomes polêmicos e justificar.