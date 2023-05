VÍDEO: Ana Maria Braga vai às lagrimas ao ver jogo do Palmeiras em estádio: “Não imaginam a emoção”

A apresentadora Ana Maria Braga, de 74 anos, que é palmeirense apaixonada e declarada, se emocionou ao acompanhar de perto um jogo do time no Allianz Parque, em São Paulo, no sábado (29). Chorando, ela falou com seus seguidores que lembrou do seu pai e ainda ressaltou que achou que seu coração “ia explodir” pela vitória da equipe contra o Corinthians, por 2 a 1 (assista abaixo).

“Vocês não imaginam a minha emoção. Que presente para a alma. Vai, Palmeiras!!!”, escreveu Ana Maria na legenda da publicação.

A apresentadora mostrou o estádio lotado e não segurou as lágrimas. “Sabe a emoção que dá...estão sentindo né. Ver o Palmeiras jogar, é o máximo. Agora, um clássico como esse, num lugar assim privilegiado, que eu fui convidada (...) Quando eu entrei aqui parecia que meu coração ia explodir”, disse.

Com a voz embargada, a loira continuou: “Eu lembro do meu pai…você ver pela televisão é uma coisa legal, mas quando você entra aqui, bate o coração. Eu não resisti, eu tive que dividir com vocês”, destacou.

O pai da apresentadora, Natale Giuseppe Maffeis, que morreu aos 92 anos, costumava a acompanhar os jogos do Palmeiras no estádio e sempre levava a filha junto.

Além do vídeo toda emocionada, Ana Maria também compartilhou um momento em que estava cantando uma música sobre o Palmeiras com a torcida, além de comemorar muito a vitória no clássico.

Enquanto estava no estádio, a apresentadora também foi muito tietada pelos torcedores, mas também por celebridades, como o ex-BBB Fred Bruno. Ela fez um registro nos stories de seu Instagram.

Ex-BBB Fred Bruno fez questão de tietar Ana Maria Braga no estádio do Palmeiras (Reprodução/Instagram)

