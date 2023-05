VÍDEO: Com direito a beijo da irmã, Preta Gil fala sobre tratamento contra câncer e cita planos de cirurgia

A cantora Preta Gil, de 48 anos, publicou um vídeo em seu Instagram neste domingo (30) para atualizar seus fãs e seguidores sobre os rumos do seu tratamento contra um câncer de intestino. Ela revelou que esteve em São Paulo recentemente e citou planos futuros para uma cirurgia. No meio da gravação, a famosa foi surpreendida pela irmã, Bela Gil, de quem ganhou beijos (veja abaixo).

“Olá, meus amores! Estou aqui, depois de uma semana muito importante nesse meu processo de cura, fui a São Paulo e conheci o cirurgião que vai me operar futuramente. Vou começar, em uma semana, meu tratamento com radioterapia e quimioterapia oral. Estou entusiasmada e esperançosa, com muita certeza de que no final dessa estrada tem uma cura me esperando”, disse Preta.

“Eu vim aqui como eu prometi para vocês, sempre que eu puder, para que vocês vejam como eu estou bem. Foi uma semana muito boa, que dei passos importantes rumo à cura. Então vim aqui para que vocês se cuidem, para vocês se amarem”, continuou ela.

Logo em seguida, Bela Gil apareceu rapidinho no vídeo e deu um beijo na irmã, que seguiu dizendo: “Olha para o lado da pessoa que você está e diz que a ama, hoje, aqui, agora”, concluiu Preta.

Dias turbulentos

A artista recebeu o diagnóstico de câncer em janeiro passado. Desde então, passa pelo tratamento. Apesar dos momentos difíceis, ela não se deixou abalar e recentemente tem mostrado aos seus fãs que segue sua rotina, sempre ao lado de muitos amigos e com o sorriso no rosto.

Após o anuncio do divórcio com Rodrigo Godoy, Preta também desmentiu que colocou um rastreador no carro do ex e que se relacionou com ele e sua ex-estilista ao mesmo tempo, que é apontada como o pivô da separação do casal.

No entanto, sobre a traição da qual Godoy é acusado, ela apenas disse que “verdades estão vindo à tona”.