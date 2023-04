Preta Gil aparece acompanhada e a energia é outra; sorrindo e livre

Depois de usar suas redes sociais para se manifestar em um momento difícil, quando informações delicadas sobre seu divórcio Rodrigo Godoy foram expostas, Preta Gil voltou a mostrar um pouco da sua rotina para os fãs.

Acompanhada dos amigos David Brazil, Duh Marinho, Ju de Paulla e Gominho, a cantora aparece viajando de carro pelo Rio de Janeiro, ouvindo a rádio “FM O Dia”, que decidiu mandar um recado especial para ela.

“Nós amamos de paixão e estamos sempre na torcida”, dizem os apresentadores. Preta responde que os ama muito e cai na risada com as brincadeiras do programa.

Gominho também registrou o momento, que revela que o grupo encontrou a ex-BBB Domitila.

Recentemente a cantora usou seu Instagram para tranquilizar os fãs. Ela continua realizando tratamentos para se recuperar de um câncer no intestino.

“Deus me permitiu acordar mais um dia. Sou toda gratidão por estar viva e cheia de força para lutar pela vida!”, escreveu.

Após o anuncio do divórcio, Preta desmentiu que colocou um rastreador no carro do ex e que se relacionou com ele e sua ex-estilista ao mesmo tempo, que é apontada como o pivô da separação do casal.

No entanto, sobre a traição da qual Godoy é acusado, ela apenas disse que “verdades estão vindo à tona”.

O caso da atriz gerou comoção nas redes sociais e muitas mulheres compartilharam a difícil, mas frequente experiencia do abandono após um diagnóstico.

Atualmente, 70% das mulheres diagnosticadas com câncer de mama são rejeitadas por seus companheiros no Brasil, segundo dados são da Sociedade Brasileira de Mastologia.

Veja alguns relatos de quem viu isso de perto:

No meu caso eu descobri traição recém operada do estômago e fiquei sozinha sem conseguir me alimentar direito, depressiva perdendo peso e passando altas merdas. Mas li que homens abandonam sempre em momentos de vulnerabilidade e realmente... https://t.co/DaGRfIzqZt — Jess (@avidadejess) April 18, 2023

nunca pensei na época que tinha algo a ver, mas hj em dia paro pra pensar que meu ex terminou comigo na pior crise depressiva que tive na vida, estava mt pra baixo, foi bem nessa época kkkk https://t.co/KN12sHMDJ6 — pedro bala príncipe sindical (@banesbanes12) April 18, 2023

Minha prima foi abandonada pelo marido quando estava na pior fase do tratamento oncológico. Infelizmente ela faleceu e o escroto já estava com outra. Ainda teve a cara de pau de ir ao velório chorar. https://t.co/wXD3MJY8Xp — ana k (@akbentes) April 18, 2023

Vcs falando do ex da Preta, o que mais tem é homem que abanona mulher doente e tb abandona mulher que tem filho doente. Se eu quiser, consigo fazer um mês inteiro só com histórias assim... Infelizmente, todo dia chega história nesse tema. — Déia Freitas (@NaoInviabilize) April 18, 2023

