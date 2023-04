Não sou pedófila: Jovem que diz ser Madeleine McCann se defende, mas é banida mesmo assim

Julia Wendell, que se tornou notícia após pensar ser Madeleine McCann, foi denunciada à polícia por sua ex-representante, a investigadora Fia Johansson.

De acordo com o The Sun, um aparelho celular com imagens explícitas de crianças foi apreendido e um relatório de que existem evidências de que Julia estava encorajando meninas a entrar em plataformas de sexo” também faz parte da investigação.

Enquanto Fia afirma que a polícia está levando tudo a sério e investigará o caso, Julia se defende, afirmando que comprou o celular de um desconhecido.

Reprodução (Instagram)

“Eu não sou uma pedófila. Eu sou uma vítima de um pedófilo. Apenas pense bem, se alguém for um pedófilo, acredito que essa pessoa nunca iria sozinha a uma delegacia ou essa pessoa nunca falaria sobre o que eu estava falando em público para o mundo inteiro porque seria muito perigoso para esta pessoa. Não é lógico... Estou dizendo a verdade e vou limpar meu nome porque não sou um monstro”, explicou.

Em seu Instagram, a jovem revelou que não consegue mais acessar sua conta do TikTok, levantando a possibilidade de ter sido banida da rede. Ela pediu para que as pessoas não compartilhem vídeos falando sobre as acusações na plataforma.

“Não assista e compartilhe coisas que são postada por haters no TikTok, por favor. Pense nisso todo mundo sabe quem eu sou. (...) Eles querem espalhar mentiras”, publicou.

De acordo com o El periódico, perfis de Julia em diferentes redes sociais e sites eróticos foram descobertos Ela também usava o nome “Mia” e publicava fotos nuas.

Na época em que o assunto se tornou público, Fia confirmou que a jovem realmente possui diversas fotos nuas na Internet.

“Ela não está fazendo isso para ser famosa e conseguir seguidores. Se fosse esse o caso, a primeira coisa que eu teria feito seria deletar qualquer rastro dela na internet, principalmente de todas essas plataformas de conteúdo erótico. A ingenuidade dela prova que ela não planejou tudo isso “, disse ao canal de televisão australiano 7News.

Confira também:

Detalhe que foi mencionado por mãe Madeleine McCann é o maior arrependimento da sua vida

Jovem que diz ser Madeleine McCann revela quando sua vida desmoronou

Jovem que diz ser Madeleine McCann tem uma nova obsessão e promete contar a verdade