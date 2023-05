Após 10 meses em clínica de reabilitação, Serginho Hondjakoff recebe alta; veja o ator antes e depois

O ator Sérgio Hondjakoff, o eterno Cabeção de “Malhação”, recebeu alta da clínica de reabilitação na qual estava internado há 10 meses, em Itu, no interior de São Paulo. Ele apareceu em fotos divulgadas nas redes sociais ao lado da mãe e de amigos. Em entrevista exclusiva à colunista Fábia Oliveira, do portal “Metrópoles”, o artista garantiu que está bem.

“Eu tô (sic) terminando meu tratamento, tô bem pra caramba, tô muito feliz. Tô louco pra retomar minhas atividades profissionais, quero me deixar apto, completamente para voltar a fazer meus projetos”, disse Serginho.

“Quero mandar um beijo pra todo mundo, espero em breve estar aí com vocês, interagindo. Quero dizer pra todo mundo que teve esse problema que estou tendo, de dependência química: procure ajuda porque realmente salva vidas, melhora, pode ser uma solução na vida da pessoa”, alertou.

Ator Serginho Hondjakoff antes e depois de ser internado em clínica de reabilitação, no interior de SP (Reprodução/Redes sociais/Arquivo pessoal)

O ator deixou a clínica de reabilitação no domingo (30). Estiveram presentes na saída a mãe dele, Carmen Lucia Hondjakoff, além do seu terapeuta Sandro Barros e do amigo e empresário Dino Boyer. O ex-Polegar Rafael Ilha, que enfrentou problemas de vício em drogas no passado, também esteve no local, mas não apareceu na foto.

Veja o registro abaixo:

Serginho Hondjakoff ao lado da mãe e de amigos ao receber alta de clínica de reabilitação, no interior de São Paulo (Reprodução/Instagram)

Em entrevista ao GShow, a mãe do “Cabeção” disse que está confiante na plena reabilitação do filho: “Ele ficou 10 meses e 19 dias e estou na esperança e na torcida que, dessa vez, seja a última internação dele, que ele finalmente caia em si, veja que perdeu um tempo muito grande com as drogas e se dedique mais à sua vida, à sua profissão e ao seu filho, que vai fazer 3 aninhos. Estamos indo na fé para conseguir realizar isso e se Deus quiser a gente vai conseguir.”

Carmem destacou, ainda, que torce para que Serginho volte a atuar em breve. “É o que ele fez desde que ele tinha 4 anos. Ele começou com comerciais, fez várias participações em novelas. Vai depender dele. Oportunidade ele terá se ele se esforçar e provar para as pessoas que mudou. Outros conseguiram, ele também pode. Ele disse que a única coisa que ele sabe fazer é atuar, desde pequeno ele só fez isso”, ressaltou a mãe.

Problemas com drogas

Antes de ser internado na clínica, Serginho apareceu em publicações nas redes sociais visivelmente alterado, quando assumiu assume que “deu uns tequinhos” (gíria para uso de cocaína) e chegou a ameaçar matar o próprio pai caso ele não lhe desse R$ 1 mil. Dias depois, ele voltou a falar com seus seguidores e pediu perdão pelas suas atitudes.

“Fala galera, aqui é o Serginho Hondjakoff, fiz o Cabeção da ‘Malhação’. Bom, andei preocupando o pessoal esses últimos dias com vídeos no Tik Tok que viralizaram, coisas polêmicas, de ameaças e internação. Estou aqui muito bem, muito calmo, muito são, limpo, abstêmio de qualquer substâncias. Agradeci a todos vocês pela preocupação comigo e quero pedir perdão principalmente ao meu pai que está muito bolado comigo”, disse o ator.

Na época, segundo a coluna de Leo Dias, no “Metrópoles”, famosos como Bruno Gagliasso, Kayky Brito e Rafael Ilha o auxiliaram no processo para que ele recebesse atendimento especializado. O terapeuta Sandro Barros foi indicado para acompanhar o tratamento do ator.

“Quero agradecer ao Jesus Luz, Kayky Brito, Bruno Gagliasso e ao Rafael Ilha, né. A gente bateu um papo super maneiro. Ele me aturou em um momento em que eu estava mal, teve paciência comigo, me apresentou ao Sandro, que é um cara que me ajudou bastante, muito generoso, muito maneiro mesmo. Obrigado galera”, reforçou Serginho, na ocasião.

