Transtornado, Sérgio Hondjakoff aparece em live ameaçando o pai: “se não me der mil reais vou te matar”

Famoso no papel do personagem ‘Cabeção’, na Malhação, o ator Sérgio Hondjakoff, de 37 anos, fez uma live no Instagram onde aparece completamente transtornado e ameaça matar o pai caso ele não dê R$ 1 mil para ele.

Na live, ele assume que ‘deu uns tequinhos’ (gíria para uso de cocaína) e que está muito louco e seu pai se recusa a dar dinheiro para ele viajar para São Paulo.

“Fala, galera, beleza? Eu tô aqui pancadão e tá todo mundo aqui querendo me fod4r. Eu tô pedindo mil reais para o meu pai pra ir pra São Paulo e ele não quer me dar. Eles querem que eu seja internado contra a minha vontade porque eu dei uns tequinhos e eu fico muito louco”, disse.

Durante a live, com um bastão na mão, ele faz a ameaça: “Pai, se você não me der mil reais eu vou ser obrigado a te matar, né? Você prefere que você me dê mil reais ou que eu te mate? Você é obrigado a me dar mil reais”, ameaça.

Veja o vídeo:

Stories do ator Sérgio Hondjakoff ("Cabeção da Malhação"), mais enfarinhado q frango de padaria, ameaçando o pai de morte e pedindo ajuda ao @jairbolsonaro, à Polícia Federal e ao caramba a quatro, deveriam ser mostrados nas escolas como forma de evitar o uso de drogas.



Vídeo 1: pic.twitter.com/igKKJKNK8m — Mizael Izidoro Bello (@mizaelizidoro) June 7, 2022

Hondjakoff já tem um histórico de uso de drogas. Em agosto do ano passado, ele foi internado em uma clínica em Pindamonhangaba para tratar o vício de drogas. O assunto foi amplamente divulgado pela imprensa, mas ele negou, inicialmente.

Depois resolveu assumir o problema e esclareceu que mentiu para preservar seu filho, que na época tinha pouco mais de 1 ano. “Tudo o que está nas redes da internet fica lá para sempre e menti porque não queria que o meu filho tomasse conhecimento um dia desse fato depois de ele ter nascido. Peço que entendam a minha situação e que me perdoem”, disse à época.