“Espetacular”: Anitta aparece de biquíni vintage avaliado em R$ 7 mil

A cantora Anitta chamou a atenção dos fãs neste domingo, ao postar uma foto com um biquíni vintage da Chanel e usando botas de pelos brancos. “Eu amo um momento vintage”, disse na legenda.

O biquíni usado é um modelo antigo da Chanel, de 1996, e já foi usado por Kim Kardashian em 2018, mas ainda pode ser encontrado em brechós mais descolados, mas o preço continua salgado: cerca de R$ 7 mil.

Além da roupa ousada, chamou a atenção dos seguidores as curvas e o corpo sarado de Anitta, que foi chamado de “Espetacular” por uma seguidora. “ela poderia muito ir vestida assim no metgala”, sugiu uma seguidora, em referência ao badalado baile anual de angariação de fundos para o benefício do Metropolitan Museum of Art em Nova Iorque somente para famosos. “Maravilhosa, socorro”, disse outra seguidora.

MET Gala

Anitta é uma das convidadas da edição de 2023 do Met Gala, que ocorre a partir das 19h de hoje no Metropolitan Museum, em Nova York, nos Estados Unidos.

O evento é uma comemoração que começa com um jantar altamente exclusivo jantar exclusivo seguido de uma festa onde as celebridades desfilam pelo tapete vermelho exibindo seus looks mais chiques e, muitas vezes, exóticos.

Na lista de convidados deste ano, além de Anitta, estão Jennifer Lopez, Lady Gaga, Nicki Minaj, Zendaya, Jenna Ortega, Billie Eilish, Miley Cyrus, Uma Thurman e muitos outros. A lista oficial de convidados já está no site do evento.