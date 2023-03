Marina Ruy Barbosa teve uma noite de negócios nesta quarta-feira (29) ao marcar presença em um evento, em São Paulo. A famosa, de 27 anos de idade, compareceu a uma reunião na Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, na capital paulista.

Durante o encontro, Elie Saab e Lavvi trouxeram seu primeiro projeto residencial, com a assinatura do estilista. Para a ocasião, Marina Ruy Barbosa apostou em um vestido preto e sem alças, além de um penteado com tranças. Nos pés, a famosa calçou um par de botas pretas e adornou seu pescoço com uma gargantilha de flor.

Para o lançamento do novo projeto, o evento contou com show de Seu Jorge, além da presença de Silvia Braz, Maria Rudge, Helena Bordon e Reis Rodrigues, além de Marina Ruy Barbosa.

Confira alguns registros do look para a noite de jantar:

Luxo all black: Este foi o vestido sem alças utilizado por Marina Ruy Barbosa em evento (Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa)

Evento com coleção de joias

Look transparente e joias de luxo: Assim foi a composição de Marina Ruy Barbosa em evento (Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa)

Sendo uma mulher de negócios, Marina Ruy Barbosa cumpriu agenda em um evento de joias ao celebrar a 11ª coleção assinada com Life by Vivara.

A famosa compareceu a um restaurante em São Paulo, na última segunda-feira (27), acompanhada de diversos outros artistas.

A atriz, de 27 anos de idade, elegeu um vestido amarelo com transparência da grife Saint Laurent, que custa R$ 31 mil. Para compor seu look, a famosa comportou colares, brincos e anéis de cristal da coleção Royal, da Life by Vivara.

“Ontem foi dia de comemorar mais uma coleção ao lado de @lifebyvivara! São 7 anos e 11 coleções, e definitivamente tenho a minha favorita (pelo menos por enquanto hihi). Corram nas lojas @lifebyvivara garantir suas peças da coleção ROYAL!”, escreveu a famosa ao postar um registro em seu Instagram, nesta terça-feira (28).

Confira todos os detalhes: