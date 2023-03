Look transparente e joias de luxo: Assim foi a composição de Marina Ruy Barbosa em evento (Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa)

Mais uma vez, Marina Ruy Barbosa cumpriu agenda em um evento de joias ao celebrar a 11ª coleção assinada com Life by Vivara. A famosa compareceu a um restaurante em São Paulo, nesta segunda-feira (27), acompanhada de diversos outros artistas.

A atriz, de 27 anos de idade, apostou em um vestido amarelo com transparência da grife Saint Laurent, que custa R$ 31 mil. Para compor seu look, a famosa comportou colares, brincos e anéis de cristal da coleção Royal, da Life by Vivara.

“Ontem foi dia de comemorar mais uma coleção ao lado de @lifebyvivara! São 7 anos e 11 coleções, e definitivamente tenho a minha favorita (pelo menos por enquanto hihi). Corram nas lojas @lifebyvivara garantir suas peças da coleção ROYAL!”, escreveu a famosa ao postar um registro em seu Instagram, nesta terça-feira (28).

Companhia de famosos em evento

Além de Marina Ruy Barbosa comparecer ao evento, a atriz esteve acompanhada de Giulia Be, Romana Novais, Bella Campos e Antonia Morais. As famosas também saíram nos cliques, ao prestigiar a 11ª coleção de joias assinadas pela Life by Vivara.

Em um carrossel com fotos, vídeos e frames de sua presença no evento, Marina Ruy Barbosa escreveu outro texto agradecendo ao time com quem tem trabalhado.

“Um pouco mais sobre a noite de ontem com a minha coleção de joias “Royal” @lifebyvivara! Vocês não imaginam o orgulho que eu sinto de estarmos na décima primeira coleção desenvolvida juntos e com cada vez mais sucesso! É incrível trabalhar e colocar a minha criatividade em forma de joias, com um time tão potente de mulheres que eu admiro e aprendo. Time @lifebyvivara muito obrigada pela confiança e por tornar tudo sempre tão leve e divertido! Por mais e mais e mais noites com a de ontem! Amo vocês”, legendou.

