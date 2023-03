Este é o look de Bruna Marquezine e joias de luxo que ultrapassam R$ 800 mil utilizados em evento (Reprodução/Instagram @brunamarquezine)

De presença internacional, Bruna Marquezine chegou na festa da Warner Bros com uma composição de cair o queixo. A famosa, que agora é promessa da DC Comics, surgiu ao lado de Xolo Maridueña, seu parceiro de tela na trama de ‘Besouro Azul’. O look da famosa foi um dos destaques entre os seguidores de suas redes sociais.

Bruna compartilhou um carrossel de fotos em seu Instagram, na noite da última quarta-feira (15), em que surge com um vestido todo preto, além de utilizar acessórios luxuosos para complementar. Seu look foi visto na semana de moda de Paris, evento finalizado na semana anterior.

A atriz utilizou pares de brincos da Tiffany Victoria, que custam R$ 283 mil, bem como um anel de R$ 167 mil e uma pulseira de R$ 370 mil. Os três itens portados pela famosa totalizam R$ 820 mil.

Abaixo estão alguns comentários dos seguidores da famosa no Instagram:

“Imagine a Bruna na première de ‘Besouro Azul’, ela vai servir tanto.”

“Essa mulher simplesmente nasceu pra brilhar.”

“Gente, pelo amor… O que é isso? Patrimônio natural do Brasil.”

“Mulher mais linda, perfeita, talentosa e inteligente do mundo.”

“Cara, não dá. É a mais bela.”

Bolsa de luxo em evento

Bruna Marquezine contemplou o desfile da Versace na quinta-feira (10) em Los Angeles e arrancou suspiros da web com seu look. A famosa surgiu com uma composição toda de preto da grife italiana, além de uma bolsa de R$ 27 mil.

A famosa elegeu um top com decote em forma de cone e uma minissaia. Para a parte de calçados, Bruna apostou em uma bota preta plataforma com cano alto. De bônus, a atriz comportou uma bolsa do modelo ‘La Medusa Fringed Handbag’ de couro da grife, que sai pela bagatela de 3.500 euros (por volta de R$ 27.300 mi na cotação atual).

Além de Bruna Marquexine, outros famosos marcaram presença como Miley Cyrus, Lil Nas X, Dua Lipa, Pamela Anderson, Paris Hilton, Anne Hathaway, Cher, Elton John, Channing Tatum e Demi Moore.

Outras figuras famosas como Gigi Hadid, Kendall Jenner, Naomi Campbell e Emily Ratajkowski marcaram presença participando dos desfiles na passarela.

