Ratinho homenageia neta com festa luxuosa de 15 anos e compartilha registros (Reprodução/Instagram @oratinho)

Ratinho usou suas redes sociais nesta segunda-feira (6), para compartilhar registros da festa luxuosa de 15 anos que ele deu à neta, Yasmin Massa. Além de parabenizar a jovem, o apresentador trouxe uma reflexão no seu Instagram no dia anterior, abordando sua dura infância por conta do trabalho precoce.

“As melhores coisas da vida não são coisas, mas sim pessoas. Amo minha família, incondicionalmente. Esta foto foi de sexta-feira num momento muito especial, celebrando os 15 anos da minha neta Yasmin”, escreveu o famoso na legenda da foto.

O evento contou até mesmo com uma performance de valsa da neta com Ratinho, tendo sido registrado nas redes do apresentador.

Ratinho relembra a dura infância

Ao compartilhar o registro dançando com Yasmin Massa neste domingo (5), Ratinho falou sobre a dura infância de ter começado a trabalhar desde criança. Contudo, o apresentador aproveitou o espaço para agradecer pelas conquistas e realizações.

“Se a realização de um filho é a nossa realização, imagina a realização dos netos. Sou muito grato a Deus pelas conquistas que Ele me permite na vida”, iniciou o famoso, com um texto em seu perfil do Instagram.

“Não nasci em família rica, pelo contrário, éramos muito simples e desde os meus 8 anos sempre trabalhei. Não lembro um dia se quer de ter pedido dinheiro ao meu pai. Fui engraxate, office boy, vendedor entre tantas outras profissões e me orgulho muito disso”, continuou Ratinho.

“Quando adulto, tive pouco tempo com minha família buscando me realizar na comunicação. Graças a Deus, que sempre me deu saúde e boas oportunidades, hoje consigo aproveitar bons momentos com eles.”

“Trabalho, honestidade e amor sempre foram e são os principais valores que busco passar para os meus filhos e agora aos filhos dos meus filhos”, finalizou.

Na última sexta-feira (3), Ratinho também compartilhou um vídeo em que parabeniza sua neta pelo aniversário, com um compilado de momentos juntos.