Filha de Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus, surge com bolsa luxuosa de R$ 23 mil para ver Coldplay

Em seu quarto dia de show em São Paulo, a banda britânica Coldplay completou a metade de sua passagem na capital, em turnê, na última terça-feira (14). Diversos famosos estiveram presentes nas apresentações do grupo, bem como Ticiane Pinheiro e sua filha, Rafaella Justus.

Para acompanhar o show de terça-feira (14), Rafaella Justus surgiu no evento com uma bolsa de RS 23 mil da grife Prada. Ticiane Pinheiro não deixou de comentar a passagem da filha em show como o da banda britânica.

“Ela queria muito ir a esse show, e é o primeiro que eu levo ela nesta pré-adolescência. Em dezembro, ela foi com minha cunhada no do Harry Styles, mas é o primeiro que eu levo”, disse Ticiane.

Os shows em São Paulo acontecem no Morumbi e se estendem até sábado (18) deste mês.

Leia mais notícias sobre luxo e famosos:

All Red: web comenta look de Lívia Andrade nas redes

Lívia Andrade chamou a atenção da web nesta segunda-feira (13) ao compartilhar um carrossel de fotos e um vídeo toda de vermelho. A apresentadora surgiu com um look da grife francesa Balmain. Parte da coleção de primavera do ano passado, a peça pode ser encontrada por US$ 1.437, totalizando por volta de R$ 7.550 na conversão atual.

Vermelho luxo: Lívia Andrade surge com vestido de R$ 7,5 mil e web comenta (Reprodução/Instagram @liviaandradereal)

Com um decote reto no ombro, o vestido colado da famosa se estende conforme a composição. Além da peça de grife, a famosa incorporou as tonalidades quentes do vermelho e apostou no padrão da cor.

Em um cenário também da cor vermelha, Lívia optou pelas unhas e batom seguindo o padrão da tonalidade, criando um forte contraste na combinação. Em suas redes, os seguidores não deixaram de comentar a escolha do look e imprimiram suas opiniões.

Veja o que disseram sobre o look: Vermelho luxo: Lívia Andrade surge com vestido de R$ 7,5 mil e web comenta