Bianca Andrade surge com vestido luxuoso de R$ 28 mil e recebe chuva de elogios na web (Reprodução/Instagram @bianca)

A Semana da Moda de Milão, na Itália, recebeu diversos famosos do mundo inteiro para representar as grifes com peças de alta-costura e prestigiar os desfiles protagonizados nas passarelas. Bianca Andrade, a empresária, influenciadora digital e ex-BBB foi um dos destaques brasileiros presentes na ocasião.

Nesta quarta-feira (1), a famosa compartilhou diversos registros seus na terrinha europeia, comportando seu look de luxo da grife italiana Bottega Venetta. Na plataforma de vendas da marca, é possível levar a peça pela bagatela de R$ 28.370.

Com um vestido curto lilás composto de paetê e renda, a famosa também usou um par de luvas da mesma estampa e tecido. Para complementar a peça escolhida, a famosa comportou um par de botas prateadas de cano alto e uma bolsa da mesma tonalidade. Após compartilhar os registros no Instagram, os seguidores não deixaram de imprimir seus elogios e mensagens de carinho.

Confira alguns comentários na publicação de Bianca Andrade:

“O look mais lindo na mulher mais linda.”

“Combinou muito contigo.”

“Uau, qual é o número da polícia? Infelizmente, terei que te denunciar por roubar meu coração.”

“Instagram fica mais bonito quando você aparece.”

“A foto capa, misericórdia, parece uma obra de arte.”

“Fiquei sem palavras, você é surreal.”

“Olha como ela vem. Gata!

