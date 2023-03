Boeing 737 é convertido em hotel de luxo com diária de R$ 36 mil; veja as fotos (Reprodução/Expedia)

Quem imaginaria que passar a noite em um avião estático custaria R$ 36 mil reais? Neste caso, não se trata apenas de um transporte aéreo, mas sim de um hotel de luxo criado a partir dele.

Para ter acesso ao hotel de luxo no Boeing 737, a hospedagem funcionará a partir de abril de 2023. Localizado em Bali, na Indonésia, a diária custa US$ 7 mil, por volta dos 36 mil reais na cotação atual.

De fato, a pessoa que desejar passar um dia no hotel de Bali, alocado em uma praia, terá que desembolsar um valor alto para desfrutar da experiência inovadora. Veja algumas fotos do hotel:

Projeto inovador no mercado

Feliz Demin foi o projetista responsável pela transformação do avião em um completo hotel de luxo. A aeronave, que passará a contar com hóspedes, foi batizada de Privite Jet Villa e está localizada em um penhasco próximo à praia de Nyang-Nyang.

Com apenas dois quartos, o local conta com piscina, deck com lareira e heliponto. Além de todo o conforto, existe o espaço interativo para fotos em uma das asas do avião.

“Mesmo antes de comprá-lo, pensei que era possível convertê-lo em algum tipo de objeto único e decidi me concentrar na criação de uma vila”, contou o projetista Demin à CNN americana.

De acordo com Demin, foram necessários dois meses para planejar o negócio. Para levar o 737 até o penhasco, o avião passou por uma desmontagem após uma consulta com a equipe do projetista. “Afrouxamos 50 mil parafusos”, disse ele.

Demin revelou que foram os dias mais insanos de sua vida. “Quero que as pessoas experimentem o ‘efeito uau’ a cada segundo de estar neste lugar incomum”, diz ele.