Pulso de luxo: Estrela de ‘Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo’ surge em cerimônia com relógio de R$ 5,4 milhões

A atriz chinesa de grande destaque em ‘Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo’, Michelle Yeoh, foi uma das vencedoras das categorias do Oscar 2022 e levou a estatueta de Melhor Atriz pela atuação no longa. A artista surgiu no evento com uma peça puramente luxuosa conectada ao pulso, tendo chamado a atenção.

Yeoh comportou um relógio de US$ 1 milhão, por volta de 5,4 milhões de reais na cotação atual. A peça se trata do modelo Richard Mille RM 07-02 que acompanha safiras e diamantes, sendo uma das peças exclusivas apresentadas pela marca. Prevendo fazer história por ser a primeira mulher asiática a receber o prêmio na categoria indicada, a atriz não poderia ter marcado presença de outra forma.

O modelo também apresenta suas versões em cores, que podem varias conforme o movimento realizado por quem está portando a peça. Protagonizando o longa que ‘varreu’ o Oscar 2023, o relógio de Michelle foi um adicional após ter marcado presença para receber sua estatueta.

‘Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo’ varre Oscar 2023 e leva sete estatuetas

Os melhores filmes de 2022 e 2023 foram julgados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que concedeu sete prêmios ao longa ‘Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo’, tendo sido a produção de maior estatuetas da noite de domingo (12).

As categorias vencidas pela produção dirigida por Daniel Kwan e Daniel Scheinert foram na de Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Roteiro Original e Melhor Edição.

Em segundo lugar ficou “Nada de Novo no Front”, tendo levado quatro prêmios da academia no último domingo (12): Melhor Filme Internacional, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte e Melhor Trilha Sonora.

Confira a lista completa dos vencedores do Oscar 2023: “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo” leva sete estatuetas