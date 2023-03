Oscar 2023: “Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo” leva sete estatuetas

Em cerimônia realizada neste domingo em Los Angeles para premiar os melhores filmes de 2022 e 2023, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas concedeu nada mais do que sete prêmios para o longa “Tudo em Todo Lugar ao mesmo Tempo”, o grande vencedor do Oscar 2023.

O longa dirigido por Daniel Kwan e Daniel Scheinert ganhou na categoria Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz coadjuvante, Melhor Roteiro Original e Melhor Edição.

Em segundo lugar ficou “Nada de Novo no Front”, que levou quatro prêmios da academia neste domingo: Melhor Filme Internacional, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte e Melhor Trilha Sonora.

Confira a lista dos ganhadores do Oscar 2023

Melhor filme

Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo

Melhor diretor

Daniel Kwan, Daniel Scheinert (Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo)

Melhor ator

Brendan Fraser (A Baleia)

Melhor atriz

Michelle Yeoh (Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo)

Melhor ator coadjuvante

Ke Huy Quan (Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo)

Melhor atriz coadjuvante

Jamie Lee Curtis (Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo)

Melhor roteiro adaptado

Women Talking

Melhor roteiro original

Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo

Melhor fotografia

Nada de Novo no Front

Melhor documentário

Navalny

Melhor documentário em curta-metragem

The Elephant Whisperers

Melhor edição

Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo

Melhor filme internacional

Nada de Novo no Front (Alemanha)

Melhor canção original

Naatu Naatu - RRR (M.M. Keeravaani e Chandrabose)

Melhor design de produção

Nada de Novo no Front

Melhores efeitos visuais

Avatar: O Caminho da Água

Melhor animação

Pinocchio de Guillermo del Toro

Melhor curta de animação

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

Melhor figurino

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Melhor curta-metragem

An Irish Goodbye

Melhor maquiagem e cabelo

A Baleia

Melhor trilha sonora

Nada de Novo no Front (Volker Bertelmann)

Melhor som

Top Gun: Maverick