Luxo minimalista: Marina Ruy Barbosa posa com conjunto, pantufa e acessórios

Marina Ruy Barbosa já se provou diversas vezes como uma influente no ramo da moda. A atriz já posou representando diversas grifes, marcou presença em eventos internacionais e sempre compartilhou os registros em suas redes. Desta vez, a famosa surgiu com um look bem minimalista, também comportando acessórios.

Em um ambiente natural entre as árvores, a atriz posou com uma blusinha creme curta, combinando com sua calça da mesma cor e tecido. Nos pés, a famosa comportou um par de pantufas marrons, de acabamento com pelinhos que também ornaram com o look.

Seu compartilhamento nas redes se deu pela divulgação de uma joalheria da qual Marina Ruy Barbosa representa, traçando uma nova coleção de pulseiras e anéis. Como de costume, a atriz recebeu diversos comentários com elogios e mensagens de carinho de seus seguidores.

Confira alguns dos textos registrados na postagem da famosa:

“Você está linda demais.”

“Que mulher mais bela.”

“Linda e elegante.”

“É incrível como você se supera a cada dia mais.”

Enquanto esteve na semana de moda de Paris durante a semana, Isis Valverde muniu seus seguidores de registros. Nesta terça-feira (7), a atriz, de 36 anos, compartilhou um carrossel de fotos com seu look para celebrar os desfiles de inverno 2023 da Miu Miu, por Miuccia Prada.

Saga de luxo em Paris: Isis Valverde agita seguidores com novo look na semana de moda (Reprodução/Instagram @isisvalverde)

A famosa surgiu em suas redes com um conjunto de cropped e saia até os joelhos de cintura baixa. Por cima, Isis comportou um sobretudo cinza, sandália-bota rosa e uma lingerie exposta cobrindo metade do umbigo.

“Adoro essa brincadeira que a gente faz com as roupas. Vamos construindo camadas e contando outras histórias. Eu e o Leandro [Porto, stylist] escolhemos um look que revelava e escondia ao mesmo tempo. A lingerie quebrou a seriedade da produção. Eu amei, com certeza usaria na vida”, revelou a famosa em entrevista exclusiva à Vogue Brasil.

Após postar suas fotos, sua composição dividiu opiniões; confira: