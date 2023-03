Bolsa de R$ 27 mil e outfit de luxo: Foi assim que Bruna Marquezine participou de evento internacional

Bruna Marquezine recebeu o convite da Versace para contemplar o desfile da marca nesta quinta-feira (10) em Los Angeles e arrancou suspiros da web com seu look. A famosa surgiu com uma composição toda de preto da grife italiana, além de uma bolsa de R$ 27 mil.

Bruna Marquezine foi a única brasileira presente no desfile Versace e estava com o Look que foi apresentado ontem na passarela. Podemos chamá-la de Versace Brazil Girl? 🥰 pic.twitter.com/XhEixcIyCR — Marquezine Comunicações (@marquezinecom) March 10, 2023

A famosa elegeu um top com decote em forma de cone e uma minissaia. Para a parte de calçados, Bruna apostou em uma bota preta plataforma com cano alto. De bônus, a atriz comportou uma bolsa do modelo ‘La Medusa Fringed Handbag’ de couro da grife, que sai pela bagatela de 3.500 euros (por volta de R$ 27.300 mi na cotação atual).

📸 | Bruna Marquezine no desfile da Versace em Los Angeles. pic.twitter.com/HSwHiJJyzh — QG Marquezine (@QGMarquezine) March 10, 2023

Repleto de celebridades internacionais, Bruna Marquezine, a nova aposta de Hollywood, dividiu o espaço com diversas outras. Além da atriz brasileira, outros famosos marcaram presença como Miley Cyrus, Lil Nas X, Dua Lipa, Pamela Anderson, Paris Hilton, Anne Hathaway, Cher, Elton John, Channing Tatum e Demi Moore.

Outras figuras famosas como Gigi Hadid, Kendall Jenner, Naomi Campbell e Emily Ratajkowski marcaram presença participando dos desfiles na passarela.

