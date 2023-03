Luxo etéreo: Este é o vestido de noiva utilizado pela princesa da Jordânia

Após uma semana do casamento entre Iman, princesa da Jordânia, e Jameel Alexander Thermiotis, a grife de luxo Dior compartilhou os detalhes da peça utilizada pela noiva. O casal selou a união no dia 12 de março deste ano. Os detalhes na peça da segunda filha mais velha da rainha Rania com o rei Abdullah II contam com detalhes que remetem a um visual poético para uma noiva moderna, como aponta a grife.

O look de Iman, a princesa de 26 anos de idade, foi arquitetado pela diretora criativa da Dior, Maria Grazia Chirui, personalizada e sob medida da princesa. Em um carrossel de fotos no Instagram, a marca deixou os detalhes impressos.

Veja um carrossel:

Detalhes do vestido de noiva

Para uma cerimônia tão importante, a grife trabalhou pensando nos detalhes que casassem com a proposta da cerimônia e pelo papel desempenhado da noiva, como princesa da Jordânia.

“A Maison tem a honra de compartilhar o vestido de noiva especialmente desenhado por @MariaGraziaChiuri para o casamento de Sua Alteza Real a Princesa Iman com o Sr. Jameel Alexander Thermiotis em Beit Al Urdun em Amã, Jordânia. Fotografada ao lado de sua mãe, Sua Majestade @QueenRania, a princesa personificou uma reverenciada graça e elegância”, diz a legenda de uma das postagens no perfil oficial da grife.

A Dior ainda conta que “Maria Grazia Chiuri incorporou delicados detalhes florais na gola e nas mangas de seu elegante vestido de noiva. Contemporâneo, mas atemporal, o vestido branco é adornado com rendas imaculadas e alfaiataria precisa como testemunho da excelência refinada do ateliê da Maison. A noiva brilhante incorporou lindamente a silhueta irresistivelmente feminina para seu dia especial.”

Leia mais notícias sobre luxo e famosos: