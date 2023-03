Este é o vestido luxuoso de Sabrina Sato, utilizado em grade dominical na TV

Sabrina Sato destacou um look em suas redes, no último domingo (20), recebendo diversos elogios de seus seguidores no Instagram. A famosa elegeu o vestido verde com amarrações para mais um episódio do ‘The Masked Singer’, o programa dominical de música da Rede Globo.

O vestido da famosa é do modelo Coco Eveninga, do estilista Peter Dundas. A peça é combinada com um top mesclado com biquíni e mangas longas. Ao compartilhar o registro em suas redes, Sabrina recebeu uma chuva de elogios dos que acompanham sua rotina de postagens.

Confira alguns comentários depositados no post da apresentadora:

“Esse neon é pura radiação fashion! Belíssima!”

“Arrasou no look, maravilhosa…”

“Eita como é bela.”

“Está muito bonita.”

“Eita como tem close.”

Pelo que a maioria dos seguidores da famosa apontaram, a escolha de Sabrina Sato para o último episódio de ‘The Masked Singer’ foi certeira.

Bolsa de luxo de Rafaella Justus

Filha de Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus, surge com bolsa luxuosa de R$ 23 mil para ver Coldplay (Reprodução/Instagram @ticipinheiro)

Em seu quarto dia de show em São Paulo, a banda britânica Coldplay completou a metade de sua passagem na capital, em turnê, na última terça-feira (14). Diversos famosos estiveram presentes nas apresentações do grupo, bem como Ticiane Pinheiro e sua filha, Rafaella Justus. A turnê na cidade de São Paulo teve seu fim no último sábado (18), no estádio do Morumbi.

Para acompanhar o show de terça-feira (14), Rafaella Justus surgiu no evento com uma bolsa de RS 23 mil da grife Prada. Ticiane Pinheiro não deixou de comentar a passagem da filha em show como o da banda britânica.

“Ela queria muito ir a esse show, e é o primeiro que eu levo ela nesta pré-adolescência. Em dezembro, ela foi com minha cunhada no do Harry Styles, mas é o primeiro que eu levo”, disse Ticiane.